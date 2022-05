Giro 2022: Groupama-FDJ stuurt omvangrijke sprinttrein mee met Arnaud Démare

Groupama-FDJ heeft, als allerlaatste ploeg, zijn selectie voor de Ronde van Italië bekendgemaakt. Het team zet vol in op sprinter Arnaud Démare. De Fransman kan rekenen op de steun van diverse renners om hem in stelling te brengen voor de massasprints.

Een van die renners is de Nederlander Ramon Sinkeldam, die sinds 2018 in Franse dienst rijdt en een van de belangrijke mannen in de sprinttrein van Démare is. Jacopa Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Tobias Ludvigsson, Miles Scotson, Clément Davy en de Hongaar Attila Valter staan ook aan de start van de Giro. Voor Valter, die vorig jaar veertiende in het eindklassement werd, zullen de eerste drie etappes een thuiswedstrijd zijn. De koers begint dit jaar namelijk in Hongarije.

Démare won in 2020 de paarse trui in de Giro d’Italia. Hij versloeg toen Peter Sagan, mede dankzij vier ritzeges. Dit jaar wist de Fransman nog niet te winnen. In Tirreno-Adriatico was hij er met een tweede plaats in de derde etappe al wel dichtbij.