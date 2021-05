Giro 2021: Voorbeschouwing tweede etappe naar Novara

Zondag gaat het peloton op voor de tweede etappe van de Giro d’Italia. Na de individuele tijdrit in Turijn waarin Filippo Ganna het roze veroverde, staat een 179 kilometer lange rit in lijn gepland van Stupinigi naar Novara, waar normaal gesproken de sprinters om de zege gaan strijden. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Na de tijdrit van zaterdag krijgen de renners zondag een vlakke rit voor de wielen geschoven. De start ligt tien kilometer ten zuiden van Turijn, bij Slot Stupinigi. Dit paleis werd gebouwd in 1729 voor koning Victor Amadeus II van Sardinië en maakt sinds 1997 deel uit van de UNESCO-werelderfgoedlijst. Nu vormt het kasteel de start van de eerste vlakke rit in de Giro d’Italia 2021.

Vervolgens koerst het peloton door de Povlakte, het vlakke landschap rond de gelijknamige rivier. De karavaan arriveert na ongeveer zeventig vrijwel vlakke kilometers in het heuvelachtige gebied rond het dorp Montechiaro d’Asti. In dit gebied ligt de eerste, enige gecategoriseerde beklimming van deze etappe, de klim naar Villadeati.

Na deze licht glooiende Noord-Italiaanse heuvels, precies tussen Turijn en Milaan in, is het nog een kleine zeventig kilometer tot de streep. De sprintersploegen zullen dan ongetwijfeld hun treintjes al langzaam op stoom brengen en kan het gekrioel om de juiste positie in het peloton beginnen.

Na twee tussensprints in Tricerro en Vercelli is het vrijwel één rechte lijn naar finishplaats Novara. Deze stad aan de rand van regio Piëmont kent een behoorlijk rijke wielergeschiedenis. Zo is Novara de geboortestad van Giuseppe Saronni, tweevoudig winnaar van de Giro met maar liefst 24 (!) etappezeges op zijn erelijst. Verder werd ‘Beppe’ in 1982 wereldkampioen en won hij het jaar nadien Milaan-San Remo.

De Giro d’Italia finishte voor het laatst in Novara in 1968. Niemand minder dan Eddy Merckx won toen in de stad nabij Milaan. Dat jaar zou Merckx uiteindelijk zijn eerste eindoverwinning in de Giro binnenhalen. Dit jaar is het waarschijnlijk een bonkige sprinter die ‘De Kannibaal’ opvolgt met een ritzege in Novara.

Start: 12u40 in Stupinigi

Finish: tussen 16u49 en 17u11 in Novara

Afstand: 179 km

Favorieten

Na de tijdrit van zaterdag zijn zondag de rappe mannen aan de beurt om voor de overwinning te strijden. Caleb Ewan is een van de grote favorieten in een massasprint. In zijn carrière wist de Australiër van Lotto Soudal al drie etappes in de Giro achter zijn naam te zetten en in deze editie hoopt hij opnieuw te winnen. Wel moet de 26-jarige renner het vooralsnog met een seizoenszege doen en moet hij opboksen tegen heel wat rappe mannen. Toch denkt hij dat zijn vorm voldoende is voor een ritzege, vertelde hij in aanloop naar de ronde.

Bij die rappe mannen rekent Ewan ook Dylan Groenewegen, die weer terug in competitie is na een schorsing van negen maanden. Bij zijn comeback zaterdag klokte de Nederlander de 152e tijd en daarmee liet hij toch een hele rits mannen achter zich. Na de aankomst vertelde hij aan WielerFlits dat hij uitkijkt naar de etappe naar Novara, waar hij voor het eerst sinds lange tijd weer wil gaan sprinten. “Normaal sta ik er mentaal gewoon sterk voor en ik heb er zin in. De vorm is volgens mij ook wel goed.”

Eventueel kan Jumbo-Visma ook David Dekker uitspelen. De 23-jarige neoprof is nog maar aan zijn eerste jaar op het hoogste niveau bezig, maar in de UAE Tour – meteen een WorldTour-koers – won hij al wel meteen mooi het puntenklassement na twee tweede plaatsen en een vierde plek.

Alpecin-Fenix is naar Italië afgereisd met Tim Merlier als snelle man. De 28-jarige sprinter maakt weliswaar zijn debuut in het groterondewerk, maar hij heeft dit seizoen al een drietal zeges binnengesleept. In maart won hij namelijk al zowel Le Samyn, de GP Monseré, als de Bredene Koksijde Classic. Als hij die benen uit het Vlaamse voorjaar weer weet aan te spreken, doet hij zondag mee om de overwinning. “Al mijn vorige zeges zijn mooi, maar de Ronde van Italië spreekt wat dat betreft toch veel meer tot de verbeelding”, zei hij voor de Italiaanse ronde.

Iemand die we nooit moeten afschrijven, is Peter Sagan. Als iedereen denkt dat de Slowaak van BORA-hansgrohe verzadigd is, staat hij er telkens weer. Bij zijn debuut vorig jaar in de Giro won hij op erg fraaie wijze de etappe naar Tortoreto. En ook al was het niet tegen de sterkste sprinters ter wereld, spurtte hij dit seizoen al naar etappezeges in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië. Of zijn concurrenten nu Caleb Ewan of Tim Merlier heten, allemaal houden ze rekening met de drievoudige wereldkampioen.

In zijn Europese kampioenstrui is Giacomo Nizzolo nauwelijks te missen in het peloton. Twee maal won hij al het puntenklassement in de Giro, maar hij wacht nog steeds op zijn eerste ritzege. Daar wil hij dit jaar verandering in brengen en daarbij krijgt hij de steun van Max Walscheid, Bert-Jan Lindeman en Lukasz Wisniowski. Nizzolo behaalde dit jaar al een aantal fraaie resultaten. Zo won hij de Clasica de Almeria, was hij vierde in Brugge-De Panne en zelfs tweede in Gent-Wevelgem achter Wout van Aert.

Fernando Gaviria is het speerpunt van UAE Emirates in de massasprints. Al vijf keer wist hij in de Giro naar de winst te snellen en bij zijn jacht op een zesde succes wordt hij bijgestaan door Max Richeze en Sebastian Molano. De Colombiaanse sprinter kon dit seizoen echter nog niet winnen en zag zijn voorbereiding op de Giro worden gedwarsboomd door een polsbreuk, die hij opliep bij een val in de E3 Saxo Bank Classic. In de openingstijdrit reed hij wel naar een veelbelovende 49e plaats, waarmee hij in het linkerrijtje van de uitslagentabel eindigde.

Zo hebben Lotto Soudal, Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, Qhubeka ASSOS en UAE Emirates allemaal wel een snelle man in Italië, maar dat geldt ook voor Cofidis. De Franse ploeg heeft Elia Viviani aan de start, die dit seizoen na een droogte van liefst anderhalf jaar weer eens wist te winnen. In Cholet-Pays de la Loire lukte het hem eindelijk weer eens het peloton zijn wil op te leggen. Winnen in de Giro deed de Italiaanse sprinter al vijf keer, waaronder vier maal in de editie van 2018. “Mijn belangrijkste doel is een etappezege”, klonk hij al strijdlustig.

Bij Trek-Segafredo liggen de ambities vooral bij het algemeen klassement, maar Matteo Moschetti kan in een massasprint maar beter in het oog worden gehouden. De 24-jarige Italiaan smeet zich dit seizoen in de Tour de La Provence en de UAE Tour al een paar keer in het sprintgeweld en won bovendien de eerste uitgave van de Italiaanse eendaagse Per Sempre ‘Alfredo’. Bij de vrijbuiters van AG2R Citroën is Andrea Vendrame de snelle man, al komt die op een zwaar parcours wellicht beter tot zijn recht. De Italiaan verzamelde dit seizoen al een handvol ereplaatsen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Tim Merlier, Dylan Groenewegen

** Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria, Peter Sagan

* Elia Viviani, Matteo Moschetti, Andrea Vendrame, David Dekker

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het blijft zondag droog in de omgeving van Novara. Met een temperatuur van 21 graden is het er zelfs aangenaam vertoeven. Er staat nauwelijks wind. Eurosport 1 en de Eurosport Player zenden de rit van start tot finish uit. Het betekent dat de uitzending al om 12.35 uur begint.