Tim Merlier: “Ik wil in Giro de volgende stap in mijn carrière zetten”

Interview

Een gooi doen naar het ciclamino, de puntentrui in de Giro d’Italia, is niet aan Tim Merlier besteed. Ritwinst, daar is het hem om te doen, vertelde hij op een online persconferentie vanuit zijn hotelkamer. Dries De Bondt sprak in elk geval zijn vertrouwen uit. “We gaan de eerste week alles doen voor Tim wat we kunnen. Hij is in topvorm.”

Het is intussen drie jaar geleden dat nog eens een Belg een rit won in de Ronde van Italië. Tim Wellens won toen de vierde rit na een sprintje bergop. “Tim wordt zijn opvolger”, sprak Belgische kampioen Dries De Bondt vertrouwen uit over zijn kopman. “Het hele team gelooft in Tim. Ik niet in het minst.”

Merlier glimlachte vanop zijn hotelkamer in Cambiano, zo’n twintig kilometer buiten Turijn. Met een zekere bescheidenheid in zijn blik. “Of ik druk voel? Nee, niet echt. Ik ben gemotiveerd, kijk ontzettend hard uit naar mijn debuut in een grote ronde, maar als het niet lukt, is het nu ook niet dramatisch. Al hoop ik uiteraard dat ik wel in mijn opdracht slaag.”

Vertrouwen

De 28-jarige sprinter bereidde zich voor op Tenerife, waar hij zijn eerste hoogtestage in de rechtstreekse aanloop naar een groot doel afwerkte. Dit voorjaar won hij al drie wedstrijden, vorig jaar won hij zowel een rit in de Tirreno als de Brussels Cycling Classic, maar de Giro, dat vindt Merlier toch nog iets anders.

“Ik wil hier de volgende stap in mijn carrière zetten”, zegt hij. “Al mijn vorige zeges zijn mooi, maar de Ronde van Italië spreekt wat dat betreft toch veel meer tot de verbeelding. Het niveau zal ook hoger zijn dan tijdens de wedstrijden in het voorjaar waar ik won. Met Caleb Ewan, Peter Sagan, Dylan Groenewegen en Giacomo Nizzolo als mijn belangrijkste opponenten. Maar ik heb vertrouwen in mezelf en in mijn ploegmaats.”

Jonas Rickaert ontpopte zich de voorbije twee jaar tot superluitenant van Tim Merlier. Maar in de Giro moet hij zijn buddy missen. Wellicht omdat Rickaert zich dient klaar te stomen voor de Tour de France. Maar Merlier verliest er zijn humeur niet bij. “Hier wordt Alexander Krieger de laatste man. Ook in hem heb ik alle vertrouwen. Ik heb in Turkije gezien dat hij dat voortreffelijk deed in functie van Jasper (Philipsen). Dat komt wel goed.”

Ciclamino

Voorts rekent de snelste man van Wortegem-Petegem ook op Gianni Vermeersch, Oscar Riesebeek en Dries De Bondt in het voorbereidende werk. De betere sprinters komen in een grote ronde meestal ook in aanmerking voor de puntentrui. Maar voor Merlier is dat absoluut geen doel. “Ik ben gekomen voor ritwinst. Het zou al fantastisch zijn, mocht dat lukken. Maar met Sagan als betere klimmer, moet ik zelfs niet dromen van die ciclamino trui”, klinkt het.

Of hij hoopt in deze Giro iets te leren in functie van de Tour, wilde een Franse collega nog weten. “Goh… Het is nog niet zeker dat ik de Tour rijd. Laat ons eerst kijken tot wat ik hier in staat ben. Daarna zien we wel. Deze Giro is belangrijk genoeg en krijgt nu mijn volle focus. Ik ben absoluut nog niet bezig met wat daarna komt. Al is er binnen de ploeg wel al gepraat over de Tour.”

Dries De Bondt: “Hoop tricolore te eren met ritwinst Ook Dries De Bondt toonde ambities op de persconferentie. “De Giro staat al lang op mijn bucket list. Dat ik deze ronde kan rijden in de tricolore, maakt het echt speciaal. Dit wordt een avontuur waar ik heel hard naar uitkijk.” “De eerste week gaan we er alles aan doen om Tim bij te staan, maar later hoop ik ook zelf een paar keer mijn kans te gaan”, vertelt hij. “Ik wil een paar goede momenten uitkiezen. Als ik dan in een ontsnapping geraak die tot het einde draagt en het is geen aankomst bergop, dan denk ik dat ik een kans heb.” “Ja, daar geloof ik in. Het zou de mooiste manier zijn om de driekleur te showen.” De Bondt start morgen overigens als allerlaatste in de tijdrit. “Maar dat betekent niet dat ik kan meedoen voor een topresultaat. Prologen zijn mijn dingen. Maar deze tijdrit is net iets te lang voor mij. Niettemin zal ik alles geven.”