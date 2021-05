Giro 2021: Sprinter Elia Viviani moet Cofidis aan ritzeges helpen

Cofidis staat zaterdag met Elia Viviani als kopman aan het vertrek van de Giro d’Italia. Met de Italiaanse snelheidsduivel mikt de Franse formatie op sprintzeges. De ploeg rekent in de selectieve etappes op enkele vrijbuiters.

De inmiddels 32-jarige Viviani, bezig aan zijn tweede seizoen bij Cofidis, wordt door de ploeg naar voren geschoven als sprinter met dienst. De rappe Italiaan wist in het verleden al vijf ritzeges te boeken in zijn thuisronde, maar is sinds zijn vertrek bij Deceuninck-Quick-Step niet meer de veelwinnaar van weleer. Viviani boekte eerder dit jaar pas zijn eerste overwinning voor Cofidis.

Die verlossende zege kwam er in Cholet-Pays de la Loire, inmiddels meer dan een maand geleden. Viviani spurtte dit seizoen ook al naar meerdere ereplaatsen in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. In aanloop naar de Giro deed hij nog de nodige koershardheid op in de Ronde van Romandië.

Plan B en Plan C

Viviani kan in de finale van vlakke etappes rekenen op steun van zijn broer Attilio, Simone Consonni en zijn vaste lead-out-makker Fabio Sabatini. Met Attilio Viviani en Consonni beschikt Cofidis nog over een tweede en derde sprinter, mocht de oudste Viviani een keer niet kunnen meedoen in de sprint.

In de zwaardere etappes is het dan weer aan Nicolas Edet, Victor Lafay, Rémy Rochas en Natnael Berhane om het mooie weer te maken. Edet (33) wist in het verleden al een keer het bergklassement te winnen in de Vuelta a España en kan wellicht in de Giro een gooi doen naar de blauwe bergtrui.

Selectie Cofidis voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Natnael Berhane

Simone Consonni

Nicolas Edet

Victor Lafay

Rémy Rochas

Fabio Sabatini

Attilio Viviani

Elia Viviani