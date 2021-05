Caleb Ewan: “Op papier tel ik een zestal sprintkansen in deze Giro”

Caleb Ewan begint komende zaterdag in Turijn aan zijn eerste van drie grote rondes. De Australische sprinter van Lotto Soudal wil dit jaar zowel de Giro d’Italia, Tour de France als Vuelta a España betwisten. “Ik denk dat mijn vorm goed genoeg is voor een ritzege in de Giro”, aldus Ewan.

De 26-jarige snelheidsduivel, die het voorlopig moet doen met één seizoenszege, zal in de Giro moeten opboksen tegen heel wat rappe mannen. “Met jongens als Fernando Gaviria, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en ook Tim Merlier staan er heel wat rappe mannen aan de start. Eigenlijk had ik zo’n sterk deelnemersveld aan sprinters niet verwacht”, is Ewan eerlijk.

De sprinttroef van Lotto Soudal houdt ook rekening met comeback man Dylan Groenewegen, die weer terug in competitie is na een schorsing van negen maanden. Ewan: “Voor zijn schorsing behoorde hij tot ’s werelds beste sprinters. Het wordt interessant om te zien op welk niveau hij kan terugkeren. En dan is er natuurlijk ook nog altijd Peter Sagan om rekening mee te houden.”

De Australiër, die in 2017 en 2019 al succesvol was in de Ronde van Italië, ziet aardig wat kansen voor de rappe mannen in het Giro-peloton. “Op papier tel ik een zestal sprintkansen, natuurlijk wel afhankelijk van de koerssituatie. Ik heb bijvoorbeeld niet dezelfde klimbenen als in Milaan-San Remo, aangezien ik op training iets meer moest focussen op mijn eindsprint.”

Opgeven of doorgaan?

Ewan zag dit jaar een kans om de drie grote rondes op te nemen in zijn wedstrijdprogramma. “Vorig jaar was het onmogelijk, maar dit seizoen leek me het ideale moment om het eens te proberen. Volgens mij nader ik mijn beste jaren en daarom lijkt het me ideaal om dit plan uit te voeren. Maar eenvoudig zal het natuurlijk niet worden.”

“Deelnemen aan drie grote rondes is een ding, de juiste conditie hebben om telkens een rit te winnen is nog iets helemaal anders.” Of hij de Giro ook zal uitrijden, laat Ewan nog even in het midden. “In de eerste anderhalve week van de Giro zijn er al enkele mooie kansen op ritwinst. Mocht ik daar al raak kunnen schieten, moeten we bekijken wat de beste voorbereiding is op de Tour.”