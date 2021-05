Dylan Groenewegen: “Tweets Jakobsen niet leuk om te horen”

Voor Dylan Groenewegen kwamen de uitlatingen van Fabio Jakobsen, die aan hem waren gericht, als een grote verrassing. Dat vertelde de renner van Jumbo-Visma na de openingsetappe van de Giro, waar hij 276 dagen na hun veelbesproken sprint in de Ronde van Polen zijn rentree maakte.

“Voor mijn gevoel hebben we gewoon een prima meeting gehad en hebben we allebei ons hart kunnen luchten aan elkaar. Dat was ook de bedoeling van het gesprek, volgens mij. Verder heb ik er inhoudelijks ook niets over gezegd. Dat hou ik ook het liefst tussen Fabio en mij. Verder vind ik het heel fijn dat Fabio weer op de fiets zit en dat hij hopelijk weer terugkeert naar zijn oude niveau. En is voor mij nu ook de focus weer op de Giro”, vertelde Groenewegen aan WielerFlits.

Jakobsen gaf in zijn berichten aan dat Groenewegen geen persoonlijke excuses had aangeboden en ook geen bereidheid toonde om verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen. “Als je de interviews terugziet, dan heb ik heel vaak gezegd dat ik niet van mijn lijn had moeten afwijken. Dat is onbewust gebeurd, maar het is wel gebeurd en dat had niet gemoeten. Dat heb ik heel vaak gezegd”, reageerde de renner van Jumbo-Visma daarop.

“Een dag voor de Giro is het niet heel leuk om dat te horen natuurlijk. Dat hebben we van tevoren gezegd, dat er ook negatieve reacties kunnen zijn. Dit is er dan zo eentje”, aldus Groenewegen.

‘Wennen om in het ritme te komen’

Groenewegen begon even voor half drie aan zijn tijdrit door Turijn. Exact tien minuten later kwam hij over de streep, een tijd waarmee hij niet wint, maar ook niet als laatste eindigt. “Het was heel erg spannend”, zei hij. “Je moet echt weer in het ritme komen, de warming-up, je rugnummers opdoen. Dat is wel weer even wennen. Maar het doet wel echt deugd. Nu is het dan zo ver en is het voor mij ook wel fijn dat we beginnen met een proloog, om er een beetje in te komen.”

Tijdrijden is niet echt zijn ding, vertelde hij. “Dus dat is altijd een beetje doorkomen. In de eerste rit van een grote ronde moet je altijd weer even de benen op spanning zetten en het is voor mij echt uitkijken naar morgen, en kijken hoe het daar gaat. De bedoeling is om met mij te gaan sprinten. Tuurlijk moeten we kijken hoe de eerste kilometers, hoe ik me voel in de finale. Maar normaal sta ik er mentaal gewoon sterk voor en heb ik er zin in, en is de vorm volgens mij ook wel goed.”

Voor Groenewegen is het spannend om terug te keren in de sprinthectiek. “Ik heb wel gezonde spanning ja. Maar de ploeg is heel erg gemotiveerd om mij zo goed mogelijk te brengen. David Dekker heeft er heel veel zin in. Ik heb heel veel collega’s al gesproken tijdens de verkenning en die reageerden allemaal heel goed. Ze vinden het fijn dat ik terugkeer. Ze vroegen ook hoe de thuissituatie was, hoe het met mijn zoontje ging. Dat doet echt wel deugd.”