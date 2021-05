Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe naar Termoli

Daags na de aankomst op de San Giacomo krijgen de rappe mannen weer een kans in de Giro d’Italia. De zevende etappe, over een 181 kilometer lang parcours tussen Notaresco en Termoli, is zo goed als vlak en dus gemaakt voor de sprinters. Wie grijpt zijn kans in de derde sprintkans van deze Giro? WielerFlits zet de favorieten op een rij.

Parcours

Vanuit de finishplaats van de zesde etappe (Ascoli Piceno) is het een klein halfuurtje rijden naar Notaresco, de stad waar vrijdag het Villagio di Partenza is opgetrokken. Na de neutrale start in Notaresco volgt een nagenoeg vlakke lijn richting de Adriatische kust.

Na een kilometer of zestig langs de zee gereden te hebben, trekt de karavaan door Chieti. Niet alleen is deze middeleeuwse stad de geboortegrond van Giulio Ciccone, ook vormt de heuvel waar de stad op gebouwd is een leuke beklimming die vaak wordt opgenomen in Giro- en Tirreno-Adriatico-parcoursen.

Zo won Peter Sagan in 2012 nog een etappe van de Tirreno-Adriatico op deze plek. Ook Michele Scarponi was zegerijk in Chieti – in 2011 én 2010 won hij de vierde rit van de Tirreno-Adriatico hier. De Giro d’Italia deed deze plaats maar liefst 28 keer aan.

Op de steile klim naar Chieti worden de enige bergpunten van de dag vergeven. Op deze beklimming van vierde categorie gaat de kopgroep er waarschijnlijk met de buit vandoor, om na de eerste tussensprint in Crecchio weer in de richting van de kust te draaien. Na nog wat ongecategoriseerde heuveltjes afgewerkt te hebben, is het na 100 kilometer koers zo goed als vlak.

De laatste 70 kilometer loopt parallel aan de kustlijn in de richting van finishplaats Termoli. Hierdoor is er voor de sprintersploegen nog meer dan genoeg tijd om hun treintjes in de juiste stellingen te krijgen en de sprinter goed te positioneren. Na de tweede tussensprint in Fossacesia Marina is het nog een dikke 55 kilometer tot de streep.

De aanloop naar de finale van deze sprintetappe is vrij rechttoe rechtaan. Geen gekronkel in zijstraatjes, geen verkeershindernissen. Kilometers lang rijdt het peloton over de boulevard van de Via Cristoforo Colombo. Tot de ultieme finale…. Op ruim anderhalve kilometer van de eindstreep slaan de renners rechtsaf, het hart van Termoli in.

Hier ligt allereerst een kort klimmetje met een stijging tot 12%, die al pijn zal doen in de benen. Daarna volgt een technische zone: links, rechts, onder de vod, wegversmalling, rechts, links en daarna nog licht afbuigend naar rechts. Op de Via Maratona ligt vervolgens de streep, maar de finale zal (net als die naar Cattolica) de nodige reacties opleveren.

Start: 12.50 uur in Notaresco

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur in Termoli

Afstand: 181 kilometer

Favorieten

De sprinters hebben in de eerste week van deze Giro d’Italia al drie kansen gehad, al snoepte Taco van der Hoorn een van die kansen weg. De vraag is dus wie in de voetsporen van Tim Merlier, die in Novara de snelste was, en Caleb Ewan, die na een chaotische slotfase in Cattolica won, treedt.

De man die we voor deze aankomst in Termoli naar voren schuiven is Caleb Ewan. De kopman van Lotto Soudal werd vooraf bestempeld als dé snelste man van dit peloton, al kwam het er door slechte positionering niet van in Novara. In Cattolica revancheerde hij zich met een ultieme punch. Ewan kan het dus wel. Nu is positionering in Termoli van levensbelang. Met Roger Kluge en Jasper De Buyst heeft Ewan twee meesterknechten die dat goed kunnen. En dat stukje aan 12%? Dat moet voor de explosieve Australiër een peulenschil zijn.

Tim Merlier zat in Cattolica goed geplaatst, maar kettingproblemen gooiden roet in het eten. “Ik had nog overschot eigenlijk”, vertelde hij ons na afloop nog. Als veldrijder kan hij een oplopende strook van 12% makkelijk verteren en ook over de benodigde stuurmanskunsten beschikt Merlier. Ook zijn helpers, onder wie Gianni Vermeersch, kunnen dit als de besten. En net als in Novara, waar Merlier won, zien de sprinters de finishboog pas heel laat. Vroeg aangaan loont dus en laat dat de specialiteit zijn van de kopman van Alpecin-Fenix.

Kent u de theorie van de ketchupfles? Voetballer Ruud van Nistelrooy vergeleek het doelpuntenmaken met een fles ketchup. “Soms doe je ontzettend je best en komt er niets uit, en op een ander moment gaat het ineens vanzelf”, zei een oud-ploeggenoot er ooit over. Geldt diezelfde theorie voor Giacomo Nizzolo? De Italiaan van Qhubeka ASSOS werd al twee keer tweede deze Giro. Inmiddels staat de teller van Nizzolo op elf (!) tweede plaatsen, zonder dat hij ook maar een ritzege wist te behalen. Het zit erin, daar is hij van overtuigd. In Termoli ligt zijn volgende kans.

Iemand die een zware finale aankan én goed kan sturen. Dan kom je al snel uit bij Peter Sagan. De Slowaak van BORA-hansgrohe moet het in de sprints voorlopig doen met ereplaatsen. In Novara werd hij vijfde, in Canale werd hij derde en in Cattolica werd hij vierde. Deze aankomst in Termoli lijkt op het lijf geschreven van Sagan, al zal hij het in de pure spurt vaak moeten afleggen tegen andere mannen. Vallen alle puzzelstukjes op zijn plek voor de drievoudige wereldkampioen?

Dylan Groenewegen kon in Cattolica geen rol van betekenis spelen. Na afloop stak de sprinter van Jumbo-Visma de hand in eigen boezem. “Ik maakte in de finale een paar fouten. Daardoor reed ik achter de feiten aan. De vorm is wel goed en ik krijg steeds meer ritme. Die foutjes zullen er uitgaan en dan ga ik er weer voor”, aldus Groenewegen. In Termoli mag hij aantonen dat het met die power in de benen wel goed zit. Mocht Groenewegen niet meedoen, dan heeft Jumbo-Visma met David Dekker een sprinter achter de hand.

Voor Elia Viviani moeten het drie frustrerende sprints geweest zijn de afgelopen week. Hij werd achtereenvolgens derde, vierde en derde. Het laat zien dat de vorm van de Cofidis-kopman goed is, maar dat hij nog niet de punch heeft om het af te maken. De trein van Viviani is wel op punt, want Simone Consonni speelde in de finale in Cattolica een hoofdrol. Als het Italiaanse koppel dat vrijdag opnieuw kan, zit er wellicht iets moois in voor Viviani.

UAE Emirates rekent in de sprintetappes van deze Giro d’Italia op Fernando Gaviria. Afgelopen woensdag behaalde hij zijn beste daguitslag tot nu toe, namelijk een vijfde plaats. Maar de Colombiaan, die al vijf ritzeges in de Giro achter zijn naam heeft staan, heeft moeite om zich te onderscheiden in dit deelnemersveld. Het momentum ligt niet bij Gaviria, dus hij is niet de grote favoriet. Maar een gevaarlijke outsider, dat is hij zeker. Ook Davide Cimolai (die de sprint achter Taco van der Hoorn won) van Israel Start-Up Nation behoort tot die categorie.

Tot slot zijn er nog een flink aantal sprinters van de tweede lijn die zich mengen in de spurts. Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) werd al twee keer zesde en Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) liet zich in Cattolica ook zien. En dan noemen we ook nog Max Kanter (Team DSM), Riccardo Minali (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizané), Andrea Vendrame en Lawrence Naesen (AG2R Citroën).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Tim Merlier, Giacomo Nizzolo

** Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Elia Viviani

* Fernando Gaviria, Davide Cimolai, Matteo Moschetti, Andrea Pasqualon

Weer en TV

In de voormiddag is het prettig weer in Notaresco, met temperaturen tot 21 graden Celsius, een zonnetje, een licht wolkendek en wind van 2 à 3 Beaufort uit oostelijke richting. In finishplaats Termoli wordt dan weer bewolking verwacht in de namiddag, bij een temperatuur van 20 graden en matige wind uit zuidoostelijke richting. De kans op neerslag is nihil.

De tv-uitzending van Eurosport 1 begint om 12.45 uur, waarna de hele etappe in beeld wordt gebracht. Ook is de rit naar Termoli online live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.