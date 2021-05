Kettingprobleem ruïneert kansen Merlier: “Zonde, want het zat erin”

Drie dagen na zijn dagzege in Novara zag Tim Merlier in Cattolica zijn kansen in het water vallen door een kettingprobleem. Daardoor kwam hij pas als twaalfde over de streep en moest hij de koppositie in het puntenklassement afgeven aan Giacomo Nizzolo.

“De sprint werd perfect aangetrokken, het kon niet beter. Ik zei tegen mezelf: ‘Het komt goed, het komt goed.’ Ik had nog overschot eigenlijk. Op het moment dat Cofidis voorbijkwam, wilde ik naar rechts gaan. Ewan verdedigde zijn plek en daarbij vloog mijn ketting eraf. Toen was het gedaan”, blikte Merlier terug. “Zonde, want het zat erin. Het zat er echt in.”

Onderweg sprintte de snelle man van Alpecin-Fenix nog mee om de tussensprint. “We draaiden eigenlijk links en we zaten ideaal. Toen zei Gianni (Vermeersch, red.): ‘Laat je gewoon meeslepen.’ Uiteindelijk was ik gewoon in het wiel en dacht ik, ik kan eigenlijk wel de volle punten pakken. Maar ik kwam dan net te laat daarvoor.”