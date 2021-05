Giacomo Nizzolo weer tweede: “Opnieuw geklopt door iemand die sterker was”

Giacomo Nizzolo veroverde woensdag weliswaar de puntentrui in de Giro d’Italia, maar de Italiaanse sprinter van Qhubeka ASSOS wist opnieuw niet te winnen. Dit keer stuitte de Europese kampioen in de slotmeters op Caleb Ewan, waardoor Nizzolo weer tweede werd. “Hopelijk komt de zege de volgende keer”, zegt hij.

“De finale was best wel technisch. Ik denk dat ik daarna een goede sprint reed, maar opnieuw werd ik geklopt door iemand die gewoonweg sterker was dan mij”, blikt Nizzolo terug. In de tweede etappe bleek Tim Merlier te rap voor hem.

Nizzolo is blij met het werk van zijn ploeg. “We hebben het geweldig gedaan. We hadden een goed plan en probeerden dat te laten uitkomen. Ik vroeg de jongens om in de finale om mij heen te blijven, zodat ik in de gevaarlijke bochten veilig was. Iedereen deed precies wat gevraagd werd”, aldus de Italiaan.

Leider puntenklassement

“Ik ben trots op op het team en met deze instelling mogen we zeker uitkijken naar de volgende sprint. Ik hoop echt dat ik de ploeg een ritzege kan bezorgen de volgende keer”, vertelt Nizzolo. Met 72 punten is hij de nieuwe drager van de paarse puntentrui, voor Elia Viviani (68 punten) en Tim Merlier (58 punten).

Door zijn nieuwe tweede plaats heeft Nizzolo zijn eigen, opmerkelijke record uitgebreid: de meeste tweede plaatsen in een van de grote rondes, zonder een rit gewonnen te hebben. Dat zijn er nu elf.