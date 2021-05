Giro 2021: Caleb Ewan wint in Cattolica na hectische finale

Caleb Ewan heeft de vijfde etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In Cattolica was hij de snelste in de massasprint. Giacomo Nizzolo kwam als tweede over de streep. De finale werd ontsierd door valpartijen van Pavel Sivakov en Mikel Landa.

De vijfde etappe van Modena in de Po-vallei naar de Adriatische badplaats Cattolica was zo vlak als een biljartlaken. Drie dagen na het dagsucces van Tim Merlier in Novara lag hier daarom een nieuwe kans op een massasprint. Wel kon de wind weleens een rol van betekenis spelen, terwijl het peloton over de Via Emilia (de SS9) werd gestuurd. Ook was het opletten geblazen in de vele bochten in de laatste drie kilometer.

Nadat het peloton gisteren vrijwel de hele dag in de regen koerste, ging de vijfde rit onder zonnige omstandigheden van start. Daarnaast blies de wind niet meteen hard genoeg om een bepalende rol te gaan spelen. Vanuit het zwaaien van de vlag viel Filippo Tagliani van Androni Giocattoli-Sidermec aan en Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè) sprong mee op zijn wiel. Daarachter ging het blok erop, waardoor de vlucht van de dag uit twee man bestond.

Bekende gezichten in de vroege vlucht

De 25-jarige Tagliani en de drie jaar oudere Marengo waren op de tweede dag al met elkaar in de aanval. Op weg naar Novara reden zij 150 kilometer voor het peloton uit. En gisteren bemoeide Tagliani zich alweer met het koersverloop door na 41 kilometer met nog elf man naar de kopgroep toe te rijden. Vandaag waren ze de enige vluchters, wat makkelijk te controleren was voor de vijf à zes sprintersploegen in deze Giro.

In de kilometers daarna reed de kopgroep vijf minuten weg bij het peloton, waarna de voorsprong aanvankelijk stabiel bleef. Maar naarmate Imola dichterbij kwam, namen de nervositeit en snelheid plots fors toe. In de stad die bekend is van de Formule 1-races, lag namelijk een tussensprint. Tagliani bleef Marengo net voor, terwijl vlak achter hen een strijd op leven en dood werd geleverd voor de overige punten. Gaviria haalde het, vóór Viviani, Merlier, Sagan, Nizzolo en Pasqualon.

Vlak na de tussensprint, met nog 107 kilometer te gaan, werden de twee vluchters al ingerekend. Wie dacht dat daarmee de nervositeit voorbij zou zijn, kwam bedrogen uit. De ploegen van de klassementsrenners kwamen namelijk naar voren om zich in de nieuwe koerssituatie niet te laten verrassen. Er waren toch zorgen over de wind, die zo nu en dan opeens aanwakkerde: niemand wilde zich laten verrassen door mogelijke waaiervorming.

Pellaud en Gabburo zetten nieuwe vlucht op

Met nog 68 kilometer te gaan sprong Simon Pellaud plots weg uit het peloton en Davide Gabburo volgde. Zo kreeg de koers weer twee vluchters van Androni Giocattoli-Sidermec en Bardiani-CSF. Het peloton vond het prima en maakte van de gelegenheid gebruik voor een plaspauze. Pellaud reed niet voor het eerst in beeld deze Giro, want ook maandag was hij al in de aanval, in de rit die door Taco van der Hoorn werd gewonnen.

Pellaud en Gabburo reden meer dan een minuut weg bij het peloton, maar de sprintersploegen voorkwamen dat het duo te veel voorsprong pakte. Op veertig kilometer van de aankomst ging Gabburo Pellaud vooraf bij de bonussprint om de drie seconden, terwijl Gabburo’s ploeggenoot Filippo Fiorelli naar de laatste bonificatieseconde sprintte. De voorsprong schommelde enige tijd rond de minuut, maar met nog dertig kilometer te gaan schoot het peloton weer in gang.

Op 24 kilometer van de meet probeerde Alexis Gougeard in zijn eentje naar de twee koplopers toe te springen, met het toeristische Rimini op komst. Ook maandag was de Franse renner van AG2R Citroën al in de aanval en na drie kilometer achtervolgen haakte hij aan bij Pellaud en Gabburo. In het gedrang voor de laatste vijftien kilometer werd ook gevallen. Aan vrij hoge snelheid ging Pavel Sivakov tegen de grond en de nummer 22 van het klassement moest het peloton laten gaan.

Mikel Landa komt lelijk ten val

Met nog negen kilometer te gaan was het weer raak; deze keer kwam Filippo Fiorelli samen met Kobe Goossens ten val. En in de laatste vier kilometer reed Joe Dombrowski tegen een seingever en nam Mikel Landa mee in zijn buiteling. De Spaanse klassementsrenner moest opgeven. Het peloton denderde onverminderd door. De aansluiting van Gougeard vooraan kon niet voorkomen dat de vluchters zouden stunten en op twee kilometer van de streep was alles samen.

Lotto Soudal en BORA-hansgrohe leidden het peloton naar de laatste kilometer. Elia Viviani werd als eerste gelanceerd, maar het was Giacomo Nizzolo die aanvankelijk de beste papieren leek te hebben. De Europese kampioen won al twee keer het puntenklassement, maar boekte nog nooit een dagsucces. En ook nu greep hij naast de winst, want via een fraaie eindsprint doorkruiste Caleb Ewan als eerste de streep.