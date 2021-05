Groenewegen na achtste plaats: “Ik maakte in de finale een paar fouten”

Dylan Groenewegen kon zich in de vijfde etappe van de Giro d’Italia niet mengen in de strijd om de overwinning. In de hectische slotfase zat de sprinter van Jumbo-Visma te ver, waarna hij als achtste over de streep kwam.

Groenewegen werd door Jos van Emden, Edoardo Affini en David Dekker naar voren gebracht in de slotkilometers. Door valpartijen werd de lead-out ontregeld, waarna de Nederlander zijn sprint niet meer kon rijden. “Ik maakte in de finale een paar fouten. Daardoor reed ik achter de feiten aan. De vorm is wel goed en ik krijg steeds meer ritme. Die foutjes zullen er uitgaan en dan ga ik er weer voor.”

Dat ze elkaar in de laatste kilometers uit het oog verloren, vulde Dekker aan. “De finale was erg hectisch en gevaarlijk met veel rotondes, haakse bochten en valpartijen. We zaten daardoor te verspreid om een goede lead-out te kunnen doen. Dat heeft met ervaring te maken. Het is voor Edoardo en mij en anderzijds Dylan en Jos de eerste keer dat we met elkaar rijden”, aldus de 23-jarige neoprof.

Bij Jumbo-Visma wist men dat het een hectische, gevaarlijke dag zou worden. “Het was de hele dag nerveus en het was een kwestie van altijd op je hoede blijven”, liet ploegleider Arthur van Dongen weten. “Bij de val van Landa raakten de jongens elkaar kwijt waardoor Dylan niet meer in positie zat. We moeten ook reëel zijn. Het is de eerste keer dat ze met Dylan rijden. We hebben veel vertrouwen in Dylan en zijn lead-out. Er gaan zeker nog meer kansen komen.”