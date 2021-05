Giro 2021: Tim Merlier sprint naar winst in Novara, Dylan Groenewegen wordt vierde

De eerste sprintetappe in de Giro d’Italia 2021 is gegaan naar Tim Merlier. De Belgische kopman van Alpecin-Fenix was na een vlakke etappe van 179 kilometer tussen Stupinigi en Novara de snelste van het peloton. Hij versloeg Giacomo Nizzolo, Elia Viviani en Dylan Groenewegen. De roze trui bleef in het bezit van Filippo Ganna.

Drie vluchters krijgen de ruimte

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de tien jaar geleden overleden Wouter Weylandt ging de eerste rit-in-lijn van deze Giro d’Italia vlak voor 13.00 uur van start. De eerste aanval was van de te verwachten ploegen: Bardiani-CSF-Faizanè stuurde Filippo Tagliani mee, Androni Giocattoli-Sidermec werd vertegenwoordigd door Umberto Marengo en EOLO-Kometa had Vincenzo Albanese in het offensief. De drie kregen al snel drie minuten cadeau.

In eerste instantie leidde INEOS Grenadiers van roze trui Filippo Ganna nog het peloton, maar naderhand staken ook de sprintersteams een handje bij. Om precies te zijn waren dat Jumbo-Visma, Lotto Soudal en Alpecin-Fenix. Op dat moment was de voorsprong van de drie koplopers meer dan vijf minuten, maar dat werd teruggebracht tot onder de twee minuten.

Bergtrui voor Albanese

De vluchtpoging van Tagliani, Marengo en Albanese mocht redelijk kansloos genoemd worden, toch lag er een waardevolle prijs voor het oprapen. Op de Montechiaro d’Asti van vierde categorie wist Albanese namens EOLO-Kometa de eerste bergtrui van deze Giro te veroveren door Marengo te kloppen in een sprintje. Niet lang daarna kreeg Albanese een lekke band, waardoor hij ingerekend werd door het peloton.

Bij de eerste tussensprint waren punten voor de puntentrui te verdienen. Achter de vluchters greep Fernando Gaviria de meeste punten in het peloton, voor Elia Viviani, Andrea Pasqualon en Peter Sagan. Vervolgens werden de laatste twee dappere vluchters op 26 kilometer van de finish ingerekend.

Evenepoel pakt twee bonificatieseconden

Daardoor werd door het peloton gestreden om de tweede tussensprint, waar drie, twee en één bonificatieseconden te verdienen waren. Roze trui Filippo Ganna won de sprint en de drie bonificatieseconden. De opvallende nummer twee was Remco Evenepoel, die daardoor twee bonusseconden pakte. Gianni Moscon was derde.

Vervolgens was het aan de sprintersploegen om het peloton te begeleiden op weg naar Novara. Ook de klassementsrenners werden door hun ploegen op de voorposten gehouden om uit de problemen te blijven tot de boog van de drie kilometer. Het was in die periode, ongeveer vijf kilometer voor de meet, wel behoorlijk chaotisch vanwege alle treintjes.

Sprintvoorbereiding

Dylan Groenewegen, toch wel de sprinter waarop de meeste ogen gericht waren, werd door Edoardo Affini naar voren geloodst bij het ingaan van de laatste twee kilometer. Ook David Dekker meldde zich in dienst van zijn landgenoot, die zaterdag terugkeerde van een maandenlange schorsing.

De laatste anderhalve kilometer was het behoorlijk technisch. Cofidis schoof op en leek Elia Viviani af te zetten, maar het was Tim Merlier die op 200 meter van de meet aanging en de sprint won voor Giacomo Nizzolo, Elia Viviani en Groenewegen. De Nederlander hield vlak voor de meet zijn benen stil, waardoor Viviani hem nog net passeerde. Peter Sagan werd vijfde.

Filippo Ganna heeft door de drie bonificatieseconden zijn voorsprong in het algemeen klassement uitgebreid ten opzichte van Edoardo Affini en Tobias Foss. De nieuwe nummer vier is Remco Evenepoel, die door de gesprokkelde boni’s drie plaatsen stijgt in het klassement.