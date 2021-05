Giro 2021: Voorbeschouwing openingstijdrit in Turijn

Eindelijk! De 104e editie van de Giro d’Italia gaat zaterdag 8 mei 2021 van start in Turijn. De Grande Partenza bestaat dit jaar uit een bijna negen kilometer lange openingstijdrit, dwars door het hart van de stad in Noord-Italië. Groot zullen de verschillen niet zijn, maar voor de winnaar ligt wel een mooie prijs klaar: de roze trui! Wie zijn de favorieten? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Het startpodium van de openingstijdrit staat op het Piazza Castello. Een typisch Noord-Italiaans plein met in het midden het machtige Palazzo Madama, een museum met oude en toegepaste kunst. Vanaf hier loopt het parcours dwars door het pittoreske stadspark Giardini Reale, in licht dalende lijn, om vervolgens via de Corso San Maurizio in één rechte lijn naar de rivier Po te trekken.

Vanaf hier trekt de chronorace parallel aan de rivier in zuidelijke richting, wederom in een rechte streep. Na drie kilometer komt de eenzame tijdrijder aan in het bochtige Parco del Valentino, opnieuw een zeer fraai stadspark met als blikvanger het gelijknamige Castello del Valentino. Bij dit zeventiende-eeuwse kasteel wordt na 3,8 kilometer de eerste tussentijd gemeten.

Vervolgens wordt de rivier overgestoken op de Ponte Isabella en volgt het parcours, na een drietal haakse bochten, de rivier in noordelijke richting. Daar ligt de finish nabij de Ponte Vittorio Emanuele I. De renners hebben bij aankomst op het kerkplein dan 8,6 vlakke kilometers in de benen. Het aantal hoogtemeters? Slechts 50, dus het is echt iets voor de specialisten en de krachtpatsers.

In 2011 startte de Giro d’Italia voor het laatst in Turijn. In die editie, precies tien jaar geleden, werd hier eveneens een race tegen de klok verreden, maar toen stond er een ploegentijdrit op het programma. HTC-High Road reed hier de snelste tijd en was tien seconden sneller dan RadioSchack. Het leverde thuisrijder Marco Pinotti de roze trui op. Rabobank werd die middag zevende.

Start: 14.00 uur in Turijn

Finish: rond 17.15 uur in Turijn

Afstand: 8,6 kilometer (tussenpunt na 3,8 km)

Favorieten

Sinds 2018 ligt er elk jaar een roze trui voor het oprapen voor de tijdritspecialisten. De laatste keer dat er geen tijdrit verreden werd op de openingsdag van de Giro d’Italia was in 2017, toen Lukas Pöstlberger de sprinters een hak zette in Olbia. Daarna waren het Tom Dumoulin (Jeruzalem), Primož Roglič (Bologna) en Filippo Ganna (Palermo) die zich de eerste leider mochten noemen van de grootste wielerwedstrijd van Italië. Wie voegt zich dit jaar in dat illustere rijtje?

We beginnen dan toch maar met de winnaar van de openingstijdrit van vorig jaar: Filippo Ganna. De stoomwals van INEOS Grenadiers won vorig jaar alle drie de tijdritten en een verkapte bergrit, en ook dit seizoen begon de Italiaan voortvarend tegen de klok. In de Ster van Bessèges en de UAE Tour was hij onklopbaar, maar in Tirreno-Adriatico (3e) en de Ronde van Romandië (9e in de proloog, 10e in de slottijdrit) wilde het niet lukken.

Heeft de wereldkampioen ons zand in de ogen gestrooid? Met zijn staat van dienst is hij, in zíjn Italië, de te kloppen man. Dan moet hij wel zijn topvorm zien terug te vinden, want de concurrentie is niet te onderschatten.

Dan kijken we vooral naar Rémi Cavagna. De Franse kampioen heet niet voor niets de TGV van Clermont-Ferrand. En in tegenstelling tot Ganna wist Cavagna wel zijn laatste tijdrit te winnen. In de afsluitende chrono van de Ronde van Romandië was de specialist van Deceuninck-Quick-Step zijn concurrenten te snel af. Eerder greep hij in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de proloog van Romandië net naast de overwinning. Valt het kwartje nu de goede kant op voor man-in-vorm Cavagna?

Binnen Deceuninck-Quick-Step zijn nog twee gevaarlijke klanten voor de tijdrit. We beginnen met de kopman, en dat is… volgens de ploeg João Almeida. Het Portugese talent kan voor een klassementsrenner erg goed tijdrijden, zoals hij al bewees met top-10-plaatsen in de tijdritten van de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.

Vorig jaar werd Almeida in Palermo knap tweede achter Ganna; het begin van zijn doorbraak als ronderenner. In Turijn kan hij het Ganna opnieuw lastig maken, zeker met zijn klassementsambities in het achterhoofd. Een goed begin is immers het halve werk.

En dan Remco Evenepoel. Net als Almeida (“Ik heb nog nooit een tijdrit gewonnen, daar zijn andere kandidaten voor”) wist hij vakkundig de schijnwerpers van zich af te zetten, voor een eventueel goed klassement en een mogelijke tijdritzege in Turijn. Evenepoel is nu eenmaal een talent als het gaat om rijden tegen de klok, getuige zijn Europese titel van 2019. Zijn laatste tijdrit dateert echter van februari 2020, toen hij in de Volta ao Algarve de beste was. Dat voorjaar won hij ook een tijdrit in Argentinië.

Na zijn val, zware blessure en lange revalidatie is het gissen naar zijn vorm. En hoe goed gaan een bekkenbreuk en de tijdritpositie samen? “Het zal pijnlijk zijn, negen kilometer full gas als eerste koersdag. Maar ik hou van tijdrijden en heb er op getraind”, zegt Evenepoel erover. Fausto Masnada, zesde in de slottijdrit van Romandië, mag ook genoemd worden in de kantlijn.

Nu we toch in de Belgische hoek zitten, noemen we Victor Campenaerts. De houder van het werelduurrecord start voor de vijfde keer in de Giro d’Italia. In zijn vier eerdere deelnames verzamelde hij evenveel tweede plaatsen. In 2019 werd hij in San Marino geklopt door Roglič en in Verona door Chad Haga. Vorig jaar kreeg hij op de slotdag in Milaan klop van Ganna. Dit voorjaar mikte VocSnor zich meer op het klassieke voorjaar. Het is de vraag wat dat heeft gedaan met zijn tijdrit. In de lastige tijdrit van Parijs-Nice werd hij ‘slechts’ dertigste. We rekenen de Qhubeka ASSOS-renner dan ook tot de outsiders.

Bahrain Victorious heeft enkele tijdrijders die zomaar kunnen uithalen. Wat te denken van Jan Tratnik, die vorig jaar nog een Giro-etappe won vanuit een vlucht. Maar ook prologen rijden kan hij, getuige zijn zesde plaats in de afgelopen Ronde van Romandië. En in 2019 was hij de beste in de proloog in Romandië. Tratnik weet wat het is om naar ereplaatsen te rijden in Giro-tijdritten; in 2017 werd hij elfde en negende, vorig jaar eindigde hij in de drie tijdritten als elfde, tiende en tiende. Pello Bilbao en Matej Mohorc zijn twee andere specialisten.

Israel Start-Up Nation start met een ervaren selectie, waaronder enkele erkende tijdrijders. De man-in-vorm bij die ploeg is Patrick Bevin. De Nieuw-Zeelander werd al twee keer nationaal kampioen tijdrijden en viel in 2019 net naast het podium van het WK tijdrijden. In Parijs-Nice (10e), de Ronde van het Baskenland (7e) en de Ronde van Romandië (16e) raapte hij al ereplaatsen op in de tijdritten. Daarnaast liet hij in Zwitserland zijn sprintbenen zien, wel handig voor zo’n korte inspanning als een proloog. Paddy Bevin stapte ziekjes uit koers, maar alles met oog op de Giro.

Houd ook rekening met Matthias Brändle en Alex Dowsett. Ervaren coureurs die weten wat nodig is om een goede tijdrit op de mat te leggen. Winnen? Dat lijkt een brug te ver voor de Oostenrijker en de Brit, maar voor een goede ereplaats zijn ze wel te porren.

In die categorie zitten we nu eigenlijk wel te speuren. Bij Jumbo-Visma moet het voor de tijdrit komen van Nederlands kampioen Jos van Emden. De ritwinnaar van de slottijdrit van de Giro 2017, u weet wel, heeft dit jaar nog geen indruk kunnen maken tegen de klok. Van de drie tijdritten die Van Emden reed, was een vijftiende plaats in de UAE Tour zijn beste uitslag. Als we dan even scorebordjournalistiek toepassen: Tobias Foss deed het beter, want hij werd in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland vierde. De jonge Noor deed dat wel op een zwaar parcours, maar het toont dat hij overweg kan met een tijdritfiets.

In datzelfde rijtje plaatsen we ook Nelson Oliveira, de Portugese locomotief van Movistar. In de matig bezette Ronde van Valencia wist hij tweede te worden in de enige tijdrit, op slechts elf tellen van Europees kampioen Stefan Küng. Oliveira werd ook tweede in het eindklassement. En afgelopen weekend eindigde hij nog als negende in de Vuelta Asturias. Met de vorm van de viervoudig tijdritkampioen van Portugal zit het dus wel goed.

Willen we ook nog genoemd hebben: Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), Luis Léon Sánchez (Astana-Premier Tech), Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Michael Hepburn (BikeExchange), Max Walscheid (Qhubeka ASSOS) en Nikias Arndt (Team DSM).

En als we een snelle blik werpen op de favorieten voor het algemeen klassement dan zien we dat vooral Almeida, Evenepoel en Bilbao een kans hebben om een gat te slaan. Egan Bernal en Hugh Carthy kunnen een aardig stuk tijdrijden, maar zullen de schade toch moeten beperken. Dat geldt ook voor Simon Yates, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Jai Hindley en Daniel Martin.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Filippo Ganna

*** Rémi Cavagna, João Almeida

** Jan Tratnik, Victor Campenaerts, Patrick Bevin

* Remco Evenepoel, Matthias Brändle, Jos van Emden, Nelson Oliveira

De starttijden worden later toegevoegd aan de voorbeschouwing.

Weer en TV

Zaterdag wordt het meer dan uitstekend koersweer in Turijn. De temperatuur schommelt de hele middag rond de 19°C en 20°C, onder een licht wolkendek dat soms ruimte laat voor de zon. De wind zal nauwelijks een rol van betekenis spelen, die komt met windkracht 1 uit het noordoosten. Neerslag? Niente.

Discovery Channel heeft sinds enkele jaren de exclusieve uitzendrechten voor de Giro d’Italia in handen. Dat betekent dat de Giro alleen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+ te zien zijn. De tv-uitzending met commentatoren Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon begint zaterdag om 13.40 uur. Check hier het volledige tv-overzicht.