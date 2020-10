Giro 2020: Filippo Ganna verovert eerste roze trui na razendsnelle tijdrit zaterdag 3 oktober 2020 om 16:29

Filippo Ganna is dit jaar de eerste rozetruidrager in de Giro d’Italia. De renner van INEOS Grenadiers legde op Sicilië het 15 kilometer lange parcours als snelste af. In Palermo noteerde de regerend wereldkampioen een tijd van 15 minuten en 24 seconden

Campenarts onderuit

De renners kregen op Sicilië een razendsnel parcours voorgeschoteld, dat grotendeels in dalende lijn ging. De weersomstandigheden waren niet optimaal. Vanwege de harde wind kozen meerdere Bovendien waren delen van het parcours erg glad

Het zorgde voor een incidentrijk begin van de Giro. Werelduurrecordhouder Campenaerts ging tijdens zijn rit tegen de klok onderuit, waardoor een van de favorieten voor de dagzege zijn roze droom al snel op kon bergen.

De als dertiende gestarte João Almeida zette een snelle richttijd neer en mocht voor langere tijd plaatsnemen op de hot-seat. Oud-wereldkampioen Rohan Dennis stelde teleur. Zijn tijd was niet genoeg was om mee te spelen om de dagzege.

Luca Covili kende helemaal een rampdag. De 23-jarige Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè moest onderweg twee keer van fiets wisselen en finishte daardoor buiten de tijdslimiet.

Ganna de snelste

Filippo Ganna maakte zijn favorietenrol waar en dook met 22 tellen onder de tijd van Almeida. De wereldkampioen van Imola zou de rit tegen de klok beëindigen met een gemiddelde van 58,831 km/u, waarmee hij net niet aan het het Giro-record van Rik Verbrugghe kwam. De Italiaan haalde onderweg een maximale snelheid van 106 km/u.

Astana-renner Miguel Ángel López kende pech toen hij de macht over het stuur verloor. Hij reed met hoge snelheid de hekken en moest opgeven. Veel andere favorieten reden een teleurstellende tijdrit, omdat zij te maken kregen met gedraaide wind. Onder hen was Vincenzo Nibali. Hij zou slechts 69e worden. Samen met Steven Kruijswijk en Jakob Fuglsang mag hij tot de verliezers van de dag gerekend worden.

De tijd van Ganna zou niet meer verbeterd worden. De Italiaan boekte zijn vierde tijdritzege van het seizoen en zorgt ervoor dat voor het eerst sinds 2011 (Pinotti) weer eens een Italiaan het roze pakt op de openingsdag. Hij vertrekt morgen in de leiderstrui aan de 149 kilometer lange etappe tussen Alcamo en Agrigento.

