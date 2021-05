Giro 2021: Voorbeschouwing Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo

Klassementsrenners, opgelet! In de zestiende etappe van de Giro d’Italia staat een loodzware bergrit op de planning. De 212 kilometer lange etappe loopt over vier Dolomietencols van Sacile naar Cortina d’Ampezzo. Zet rozetruidrager Egan Bernal nogmaals de puntjes op de i? WielerFlits blikt uitgebreid vooruit op deze cruciale etappe!

Parcours

De etappe bevat maar liefst 5.700 hoogtemeters en vanaf de start in Sacile is het dan ook vrijwel direct klimmen geblazen. Na dertien kilometer vals plat bereiken de renners de voet van de eerste klim. La Crosetta is net geen twaalf kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van 7%, vandaar dat deze klim doorgaat als eerste categorie.

De technische afdaling van La Crosetta, uitkomend in de Cordevole-vallei, is allesbehalve gelijkmatig. Bijna vijftig kilometer lang loopt het parcours op en af, tot de renners het gehuchtje La Stanga passeren. Hierna volgt weer een lang stuk omhoog waar we twee tussensprintjes vinden, respectievelijk in Agordo en Sottoguda.

Na de tussensprints wordt er voor de tweede keer vandaag serieus geklommen. De tweede Dolomietencol begint officieel als de renners het plaatsje Caprile bereiken. De 2.057 meter hoge Passo Fedaia stijgt 14,1 kilometer en kent een gemiddelde van 7,5%. Voornamelijk de tweede helft van de Passo Fedaia zal erin hakken, met uitschieters naar 18%.

Op de top van de Passo Fedaia hebben de renners 128 kilometer in de benen. Hierna volgt een afdaling van goed dertien kilometer richting Canazei, direct gevolgd door de Passo Pordoi. Deze bekende Dolomietenpas is sinds mensenheugenis een bekende scherprechter in de Giro d’Italia. De eerste passage was in 1940 en toen kwam de legendarische Gino Bartali, een drievoudig winnaar van de Giro, als eerste boven.

Na Bartali zagen we onder meer ‘mister Passo Pordoi’ Fausto Coppi (in 1947, 1948, 1949, 1952 en 1954), Hugo Koblet, Vito Taccone, Franco Bitossi, Marino Lejarreta, Laurent Fignon, Claudio Chiappucci, Miguel Indurain en Damiano Cunego als eerste de top van de Passo Pordoi bereiken. De Pordoi (12 km aan 6,5%) is niet de lastigste klim in de Dolomieten, maar is met zijn 2.239 meter wel de ‘Cima Coppi’ van deze Giro.

Na de afdaling is het nog goed zestig kilometer tot de finish. Voordat de renners beginnen aan de slotklim, volgen eerst nog de kleine heuveltjes Cernadoi en Colle Santa Lucia. Met ruim 184 kilometer koers achter de rug bereikt het Giropeloton de voet van de laatste klim van de dag, de Passo Giau, een beklimming die eveneens tot de verbeelding spreekt. De cijfers: net geen tien kilometer klimmen aan een gemiddelde van goed 9%.

De Passo Giau is een echte smeerlap, zeker na bijna tweehonderd kilometer koers en La Crosetta, de Passo Fedaia en Passo Pordoi als voorgerechten. Op de top van de Passo Giau ben je op 2.233 meter hoogte, slechts zes meter lager dan de top van de Passo Pordoi. De echte daalspecialisten kunnen zich in de bochtige afdaling van goed achttien kilometer op weg naar de finish in de toeristische hotspot Cortina d’Ampezzo nog eens flink uitleven.

Voor de laatste finish in Cortina d’Ampezzo moeten we terug naar 2012, toen Joaquim Rodríguez in het roze de etappe wist te winnen, nadat hij Ivan Basso en Ryder Hesjedal wist te verslaan na een sprint met een elitegroepje. Ook toen was de Passo Giau de laatste scherprechter op weg naar de finish.

La Crosetta Passo Fedaia Passo Pordoi Passo Giau

Start: 10.50 uur in Sacile

Finish: tussen 16.50 en 17.45 uur in Cortina d’Ampezzo

Afstand: 212 kilometer

Favorieten

In de voorbije bergetappes slaagden de vluchters er telkens in om uit de greep te blijven van de favorieten voor de eindzege. We verwachten maandag echter wel dat de ritzege gaat naar een Egan Bernal of Simon Yates. Waarom? Nou, omdat de renners vrijwel meteen beginnen aan een klim van eerste categorie en het verder een loodzware etappe zal worden met nog eens drie Dolomietencols in de tweede helft van de koers.

Een vluchtgroep met daarin enkele sterke klimmers heeft alleen tussen de top van La Crosetta en de voet van de Passo Fedaia kans om écht uit te lopen op de groep der favorieten, aangezien er dan een vrij lange tussenstrook volgt van goed tachtig kilometer. En toch verwachten we dat de beste klimmers in deze Giro ook voor de etappezege zullen strijden. Mannen als Yates, Ciccone en Carthy zullen toch wel een keer een etappe willen winnen.

Maar de topfavoriet is en blijft toch echt Egan Bernal. De Colombiaan is momenteel de sterkste bergop en beschikt ook nog eens over de beste ploeg. Op Campo Felice deelde Bernal een eerste échte tik uit, in de gravelrit naar Montalcino volgde een uppercut en op de Monte Zoncolan werden sommige renners al getrakteerd op een knock-out. In de rit naar Cortina d’Ampezzo kan Bernal misschien wel de genadeklap uitdelen.

Het parcours moet hem als gegoten liggen. Als Colombiaan is hij het gewend om op grote hoogte te koersen en bovendien is de steile Passo Giau echt een klim voor de ex-mountainbiker. Als Bernal zijn duivels ontbindt op de Giau, wie is dan in staat om hem te volgen? Met Filippo Ganna, Jhonathan Narváez, Jonathan Castroviejo en Daniel Felipe Martínez als waakhonden hoeft Bernal niet bang te zijn dat hij in de finale alleen komt te zitten.

Op de Monte Zoncolan kon Bernal tot in de laatste kilometers rekenen op een ijzersterke Martínez, die na het nodige kopwerk zelf ook nog negende werd op de verschrikkelijk steile Zoncolan. Martínez staat momenteel ook achtste in het klassement en kan misschien nog wel verder opschuiven, als hij tenminste niet te veel hoeft te knechten voor zijn roze kopman.

Krijgen we op weg naar Cortina d’Ampezzo een duel tussen Bernal en Simon Yates? Dat zou zomaar kunnen, aangezien de Brit steeds beter begint te koersen en op de Zoncolan al de voornaamste uitdager was van de Colombiaan. Het was Yates die versnelde in de laatste steile kilometers, en alleen Bernal bleek in staat om naar het achterwiel van de Brit te rijden. Yates verloor uiteindelijk nog wel tijd op Bernal, maar hield de schade beperkt.

De kopman van Team BikeExchange leek deze Giro lange tijd verstoppertje te spelen, maar volgens de Brit zelf is dat niet het geval. Naar eigen zeggen kampte hij met problemen. “Gelukkig voel ik me nu beter en kan ik weer vooruitkijken. Voor mij is het duidelijk dat Bernal de te kloppen man is. Het gaat zwaar worden om hem te verslaan, maar we blijven het proberen.” Het is aan Yates om maandag opnieuw aan te vallen.

Ook Hugh Carthy zal maandag iets moeten ondernemen, wil de Brit de Giro d’Italia nog winnen. De klassementsman van EF Education-Nippo staat momenteel vijfde, op iets meer dan twee minuten van Bernal, maar heeft zich nog niet echt kunnen onderscheiden bergop. Toch mogen we Carthy niet uitvlakken. De ranke klimmer is een man van de lange adem, veel meer dan van de korte snokken bergop, en laat etappe zestien nu iets zijn voor renners met een grote motor.

Een renner die bergop wel over een aardige punch beschikt, is Giulio Ciccone. De Italiaan van Trek-Segafredo begon geweldig aan deze Giro, kende vervolgens een paar mindere dagen maar op de Monte Zoncolan stak Ciccone zijn neus weer aan het venster. “Het is geruststellend dat ik kan finishen tussen de beste klimmers”, liet hij zaterdag weten. De aanvalslustige Ciccone doet nog altijd mee om het podium en zal maar wat graag een bergrit willen winnen.

Aleksandr Vlasov had stoute plannen op weg naar de Monte Zoncolan, liet zijn ploeggenoten van Astana-Premier Tech de hele dag op kop rijden, maar op het moment suprême was Vlasov een van de eerste klassementsrenners die moest lossen op de flanken van de Monte Zoncolan. In goed twee kilometer verloor de Rus meer dan een minuut op rozetruidrager Bernal en zo is hij weggezakt van de tweede naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

Was het gewoon een minder moment? Of is dit een teken aan de wand met het oog op de komende bergetappes? Dat zullen we maandag weten, want in de finale naar Cortina d’Ampezzo is het onmogelijk om je als klassementsrenner te verstoppen. Van Vlasov ben je echter nooit helemaal verlost en wellicht broedt Alexander Vinokourov, het sportieve brein achter Astana-Premier Tech, nog wel op een plannetje.

Damiano Caruso staat na ruim twee weken koers nog altijd bijzonder knap derde in het klassement, op 1:51 van Egan Bernal. De Italiaan werd na het uitvallen van Mikel Landa plots de kopman van Bahrain Victorious en haakt tot nu toe telkens zijn wagonnetje aan. De ervaren Caruso laat zich zelden zien in de finale, maar hoort op basis van zijn uitslagen zeker tot de betere klimmers in deze Giro. Kan hij verrassen op weg naar Cortina d’Ampezzo?

Binnen het kamp van Deceuninck-Quick-Step is het een kwestie van herbronnen, nu kopman Remco Evenepoel na twee mindere dagen is weggezakt naar de zevende plaats in het klassement. De jonge Belg blijft vechten voor een top-10-plaats in Milaan, maar is nu vooral bezig met het beperken van de schade. En dus krijgt João Almeida de komende dagen een vrij rol, gaf Evenepoel ook nog mee na de etappe met aankomst op de Monte Zoncolan.

De Portugees krijgt ook meteen een sterretje voor de etappe van maandag, aangezien hij de voorbije etappes een goede indruk maakte. Almeida moest op weg naar Montalcino en de Monte Zoncolan wachten op zijn Belgische kopman, maar kon overduidelijk beter. Aangezien Almeida na een mindere dag al op goed acht minuten staat in het klassement, is hij niet direct een gevaar voor Bernal. De Portugees zal kortom wel enige ruimte krijgen en dat maakt hem extra gevaarlijk.

Ook Daniel Martin is niet meteen een bedreiging voor de roze trui, maar hoort wel degelijk bij de beste klimmers in deze Ronde van Italië. Op de Monte Zoncolan kwam hij als twaalfde over de meet, maar was hij wel de zesde klassementsrenner. Met de vorm van Martin zit het dus wel snor en dus zal hij met interesse kijken naar de etappe van maandag. Kan de Ier van Israel Start-Up Nation zijn ploeg een welkome ritoverwinning bezorgen?

Onze voorlaatste ster gaat naar een potentiële vluchter: Antonio Pedrero. De Spanjaard van Movistar is al lang en breed uitgeschakeld voor een goed klassement, Pedrero staat op meer dan een halfuur van leider Bernal, maar klimt de laatste dagen wel uitstekend. Zo eindigde hij op de Monte Zoncolan nog in het spoor van de toppers. Pedrero probeerde zaterdag al mee te sluipen in de vroege vlucht, heeft hij maandag meer succes?

Nu Emanuel Buchmann er niet meer bij is in deze Giro d’Italia, krijgen de renners van BORA-hansgrohe ongetwijfeld de ruimte om op jacht te gaan naar dagzeges. Is dit een uitgelezen kans voor Felix Großschartner om iets te proberen? De besnorde Oostenrijker heeft tot nu toe vooral in dienst gereden van Buchmann en Peter Sagan, maar nu hoeft hij zich niet meer te bekommeren om een kopman.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht een vluchtgroep wegblijven, zijn Davide Formolo en Alessandro Covi (UAE Emirates), George Bennett en Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Rein Taaramäe en Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Einer Rubio (Movistar), Victor Lafay (Cofidis) en bergkoning Geoffrey Bouchard namens AG2R Citroën. En kan Lorenzo Fortunato, winnaar op de Monte Zoncolan, nogmaals de wielerwereld verbazen?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Egan Bernal

*** Simon Yates, Hugh Carthy

** Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov, João Almeida

* Damiano Caruso, Dan Martin, Antonio Pedrero, Felix Großschartner

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft een loodzware Dolomietenrit te worden, en dan niet alleen omdat de renners vier beklimmingen krijgen voorgeschoteld. Het zal namelijk onophoudelijk regenen tussen startplaats Salice en finishplek Cortina d’Ampezzo en verder is het bijzonder koud op de toppen van de Pordoi, Fedaia en Giau.

De vijftiende etappe is vanaf 10.45 uur rechtstreeks te zien op Eurosport 1, met aansluitend de nabespreking in Kop over Kop in de Giro. Ook is de koers live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.