Giro 2021: Buchmann, Van Emden, Berhane en Guerreiro geven op na valpartij

De Giro d’Italia moet verder zonder Emanuel Buchmann, Jos van Emden, Natnael Berhane en Ruben Guerreiro. Deze renners waren betrokken bij een grote valpartij in de beginfase van de vijftiende etappe naar het Sloveense Gorizia.

Al vroeg in de etappe kwamen heel wat renners op hoge snelheid ten val. De jury besloot al snel om de wedstrijd te neutraliseren om de gevallen renners zo goed en snel mogelijk te helpen. Buchmann, Van Emden en Berhane bleken al snel de grootste slachtoffers. Deze coureurs waren niet meer in staat om verder te koersen.

Buchmann, de nummer zes in de voorlopige stand en een van de kandidaten voor het podium, stond met een bebloed gezicht langs de kant van de weg. Jumbo-Visma laat via social media weten dat Van Emden last heeft van schaafwonden en pijnlijke ribben. Guerreiro gaf vlak na de herstart van de etappe op.

Rémi Cavagna, Tobias Foss, Edoardo Affini, Mauro Schmid, Gianni Vermeersch, Romain Bardet, Daniel Martin en Matthias Brändle waren eveneens betrokken bij de crash, maar konden hun weg wel weer vervolgen.