Remco Evenepoel kraakt op Monte Zoncolan: “Ik blijf vechten voor toptienplaats”

Remco Evenepoel finishte op de top van de Zoncolan als 19de, op 3’13” van winnaar Fortunato. Maar vooral, anderhalve minuut na rozetruidrager Egan Bernal. In het klassement telt Evenepoel (8ste) nu 3’53’ achterstand op de Colombiaan. “Misschien is mijn lichaam toch nog niet zoals we vooraf hadden gehoopt.” Dat Almeida de komende dagen een vrije rol krijgt, gaf hij nog mee.

“Ik voelde bij het aansnijden van de steilere stroken dat de benen leegliepen”, vertelde Evenepoel na een verfrissende douche voor de camera’s. “Misschien is mijn lichaam toch nog niet zoals we vooraf gehoopt hadden, wat prestaties betreft. Anderzijds, ik verlies opnieuw anderhalve minuut op Bernal, maar ik sta nog mooi in de toptien.”

En dat blijft nu een doel, vertelde hij nog. “Ik probeer daar elke dag voor te vechten, maar de ploegmaats moeten zich niet echt meer met mij bezighouden. Als Joao (Almeida, red) een dag in de aanval wil, mag hij dat zeker doen. Maar ik voelde vandaag gewoon dat het zwaarder en zwaarder wordt en dat die lange break er inhakt.”

“Maandag moet mij beter liggen”

“Ik ging nog lang mee, maar als de kracht er op een bepaald moment niet meer is, dan is ze er niet meer. Kijk, ik wist dat ik in die explosieve laatste drie kilometer zou afzien. Daar moet ik nog heel hard op werken en het zal tijd nodig hebben om te verbeteren op dat vlak. Maar dat weten we, en we hebben geduld.”

Toch kijkt hij alweer vooruit. Zoals naar de koninginnenrit op maandag. “Met drie lange tempocols, minder steil. Dat moet mij in principe al beter liggen.”