Giro 2021: Bergpassen Fedaia en Pordoi geschrapt uit Dolomietenetappe

Winterse omstandigheden hebben voor ingrijpende veranderingen gezorgd in de Giro-etappe voor vandaag. Zowel de Passo Fedaia als de Passo Pordoi zijn uit het parcours gehaald. In de slotfase van de ingekorte rit wordt alleen de Passo Giau beklommen.

Winters weer zorgde vanochtend voor vraagtekens rond de etappe naar Cortina d’Ampezzo. Op de Passo Giau, de laatste klim van de dag, sneeuwde het zelfs al. De vraag rees dan ook of het volledige parcours wel kon worden afgelegd. Op minder dan een uur voor de start in Sacile was er overleg tussen organisator RCS Sports en onder meer rennersvakbond CPA.

Uiteindelijk is besloten om de lus in de tweede helft van de etappe over de Passo Fedaia en de Passo Pordoi te schrappen en door te rijden naar de Passo Giau en de aankomst in skigebied Cortina d’Ampezzo. Door de aanpassing van het parcours is de bergrit niet 212 kilometer lang, maar 153 kilometer.

De start van de zestiende etappe is uitgesteld van 10.50 uur naar 11.30 uur. De aankomst wordt verwacht tussen 15.52 en 16.29 uur.

Cima Coppi

Door het schrappen van de Passo Pordoi is de Passo Giau de nieuwe Cima Coppi, het hoogste punt van de ronde. Hier zijn in de strijd om de ‘Maglia Azzurra’, de blauwe bergtrui, extra punten te verdienen. De eerste negen renners op de top krijgen 50, 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2 en 1 punt.