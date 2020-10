Giro 2020: Voorbeschouwing op de tiende etappe naar Tortoreto maandag 12 oktober 2020 om 13:00

De renners beginnen dinsdag na een welverdiende rustdag aan de tweede week van de Giro d’Italia. De coureurs krijgen ook meteen weer een pittige etappe voor de wielen geschoven, met in de finale vier pittige klimmetjes naar finishplaats Tortoreto. WielerFlits blikt ook nu weer vooruit op het parcours en de favorieten voor de dagzege!

Parcours

Het peloton heeft kunnen genieten van een welverdiende rustdag als in de tiende etappe wordt gestart in het Abruzzese Lanciano. In deze bedrijvige, welvarende stad tussen de Adriatische Zee en het bergmassief van de Majella kwam Jeroen Blijlevens in 1999 zegevierend over de streep, nadat hij in de eindsprint Romāns Vainšteins en Fabrizio Guidi had verslagen. Het was het tweede dagsucces voor de sprinter, nadat hij vier dagen eerder ook al de beste was in Messina.

Beginnend in Lanciano zoekt de koers eerst de kustlijn weer op, die wordt gevolgd tot badplaats Francavilla al Mare. Vervolgens trekt de route landinwaarts richting studentenstad Chieti, die op een heuvel is opgetrokken. Op de klim daarnaartoe, de Muro del Tricalle (1,8 km aan 7,8%, max. 19%), zijn de eerste bergpunten te verdienen. Het maximale stijgingspercentage van 19 procent is zeker geen zeldzaamheid deze dag, zo zal later op het etappeprofiel blijken.

Na het uitstapje naar Chieti keert de koers terug naar de kust tot aan Giulianova, waar na 110,1 kilometer de tussensprint voor het puntenklassement is gepland. De eerste acht krijgen punten, maar bonificaties zijn er niet te verdienen. Op een steenworp afstand van deze kustplaats, een populair zomerverblijf voor mensen uit grote steden als Rome en Milaan, ligt Tortoreto en daar wordt de pittige finale met een opeenvolging van korte, venijnige klimmetjes afgewerkt.

Vanuit het plaatsje Salino gaat de route voor de eerste keer omhoog naar Tortoreto Alto (2,9 km aan 7,3%, max. 18%), waar het wegdek tot tweemaal toe oploopt tot 18 procent. Daarna wordt afgedaald naar Tortoreto Lido aan de kust en wordt doorgereden naar Colonnella (3,1 km aan 9,2%, max. 18%) voor de tweede muur in amper achttien kilometer. Deze wat langere klim, met opnieuw een uitschieter tot 18 procent, gaat ook in de kuiten zitten van het peloton.

Dan zijn na 144 kilometer, bij Controguerra, drie, twee en een bonificatieseconde te verdienen aan de tussensprint. De bonificaties zijn niet zomaar te verdienen, want eerst moet nog een muur van negenhonderd meter aan 9,7 procent worden bedwongen met een maximale stijging van liefst 24 procent! Eigenlijk zouden de renners die hier als eerste de tussensprint doorkruisen een dubbele beloning moeten krijgen.

De route is dan al teruggedraaid naar Tortoreto. Bij Colle Luna moeten de coureurs een bult over en beklimmen daarna Tortoreto Alto nog eens via twee verschillende kanten; de eerste helling loopt op tot maximaal 20 procent, de tweede gaat over 1,9 kilometer aan gemiddeld 7,2 procent met een uitschieter tot 18 procent. De heuvel wordt dan vanaf dezelfde kant omhoog gereden als eerder in de etappe. Vanaf de top is het dan nog elf kilometer naar de streep.

Na de afdaling vlakt het wegdek af tot waterpas in de laatste zeven kilometer. In de slotfase is het nog oppassen voor twee scherpe bochten; eerst op vijf kilometer van de aankomst, daarna op 3,5 kilometer. Ook wordt nog een rotonde voor de wielen geschoven met nog 1700 meter te gaan. Na 177 verraderlijke kilometers ligt op de Lungomare Sirena van Tortoreto Lido de finish. We houden er rekening mee dat een sterke sprinter of een aanvaller hier de dagzege pakt.

Ook in 1995 lag de finish in Tortoreto Lido. Die dag reed het peloton een rit van 182 kilometer, die begon in Recanati. Al na zes kilometer ontsnapte een groep met tien man met ook Erik Breukink. Op vijftien kilometer van de streep, op de klim van Tortoreto Alto, barstte de kopgroep. Vier mannen gingen uiteindelijk sprinten om de zege, waarbij Filippo Casagrande, het broertje van Francesco, Rolf Sörensen verraste. Breukink legde daarachter beslag op de derde plaats.

Start: 12.05 uur in Lanciano

Finish: tussen 16.12 en 16.39 uur in Tortoreto Lido

Afstand: 177 kilometer

Favorieten

In de achtste etappe naar Vieste nam het peloton een snipperdag en ook in de daaropvolgende rit naar Roccaraso kregen de vluchters een vrijgeleide. De kans is groot dat het dinsdag opnieuw prijs is voor de aanvallers. Waarom? De pure sprinters zullen vooral kijken naar de etappe van woensdag (naar badplaats Rimini), de klassementsrenners zijn al bezig met de tijdrit naar Valdobbiadene en de bergrit naar Piancavallo.

De finale van dinsdag lijkt ook net iets te lastig voor Arnaud Démare, die bovendien al drie ritzeges op zak heeft en het zich wel kan veroorloven om te wachten op een volgende, nog betere kans. En dan hebben we nog Peter Sagan en Michael Matthews. De Slowaak liet zijn ploeg al meerdere keren de koers controleren, maar dit leverde nog geen succes op. Team Sunweb zal wellicht een mannetje willen bijsteken in de achtervolging, maar dat is nog wat anders dan de hele dag controleren.

Het moge duidelijk zijn: de kans is groot dat de vluchters vooruit blijven in deze etappe. En dus is het uitkijken naar renners die al wat verder staan in het klassement, geen problemen hebben met het verteren van heuveltjes en als het nodig is over een pittig sprintje beschikken. We komen dan al snel uit bij Diego Ulissi, de gehaaide puncheur van UAE Emirates. De Italiaan won deze Giro al de etappe met aankomst in Agrigento en is geen gevaar meer voor het roze.

Als Ulissi erin slaagt om mee te sluipen met een vroege vlucht, hebben zijn vluchtkompanen een probleem. De 31-jarige beschikt over enorm veel explosiviteit, kan de koers als geen ander lezen, raakt niet in paniek tijdens stressvolle situaties en is ook nog eens bijzonder snel aan de meet. Boekt hij dinsdag alweer zijn achtste zege in de Ronde van Italië? Let ook op twee landgenoten van Ulissi, Matteo Fabbro en Giovanni Visconti.

Visconti behoeft eigenlijk geen nadere introductie meer. De 37-jarige rittenkaper koerst inmiddels voor Vini Zabù-KTM, maar is zeker nog niet versleten. We hoeven maar een week terug te gaan, toen Visconti nog knap tweede werd op de Etna. Toen was de Ecuadoraanse klimmer Jonathan Caicedo nog te sterk, heeft de Italiaan dinsdag meer geluk? Dan zal hij zich wel eerst in een positie moeten manoeuvreren waarin hij kans maakt om te winnen.

Fabbro is, zeker in vergelijking met Visconti, nog een vrij onbeschreven blad. De 25-jarige klimmer uit Friuli-Venezia Giulia is echter wel een renner om in de gaten houden. Zo liet hij zich positief opmerken in Tirreno-Adriatico. In de etappe naar Loreto (vergelijkbaar met de Girorit naar Tortoreto) wist hij zelfs bijna als eerste over de streep te komen. Er was toen een heel sterke Mathieu van der Poel, die een fabelachtige laatste kilometer reed, voor nodig om hem van de zege te houden.

Fabbro heeft in deze Giro voornamelijk op kop gereden voor Sagan en Rafał Majka, maar wellicht krijgt hij dinsdag wel de kans om voor eigen rekening te rijden. Een andere kanshebber voor de ritzege is Ruben Guerreiro, die op een roze wolk zal fietsen na zijn overwinning van zondag in Roccaraso. De Portugees van EF Pro Cycling heeft al bewezen te kunnen klimmen, maar is ook behoorlijk explosief en zeker niet traag na een zware wedstrijd.

Twee andere Italianen om rekening mee te houden zijn Andrea Vendrame en Enrico Battaglin. Voor beide renners is dit een gedroomde etappe. Vendrame en Battaglin hebben een ferm sprintje in de benen, kunnen een bergje op knallen en zullen tot op het bot gemotiveerd zijn om er iets van te maken. Vendrame werd deze Giro al eens vierde en zesde, Battaglin tiende, negende en achtste. Volgt er dinsdag eindelijk een uitschieter?

Het is misschien een verrassende keuze, maar Mikkel Bjerg krijgt voor dinsdag twee sterren. De Deense hardrijder is zichzelf aan het ontdekken in deze Giro. Niet als tijdrijder, want we weten inmiddels wel hoe hard Bjerg met een tijdritfiets kan rijden. Maar dat de jongeling van UAE Emirates zondag als derde finishte in Roccaraso, mag toch wel als een verrassing worden bestempeld. En in Vieste liet Bjerg ook zien niet traag te zijn in een sprint.

Het zijn kwaliteiten die van pas zullen komen in de finale naar Tortoreto. Als Bjerg er dinsdag in slaagt om na het laatste klimmetje weg te rijden, zoals Alex Dowsett dat deed in de rit naar Vieste, is hij een gevaarlijke klant voor de ritzege. Verder is het uitkijken naar Jhonatan Narváez en Ben Swift van INEOS Grenadiers. De Ecuadoraan begon vrij beroerd aan de Giro, maar begint beter en beter te rijden. Swift eindigde al eens vierde in Brindisi en gaat ook bergop erg lang mee.

De Britse kampioen eindigde zondag bijvoorbeeld knap als 24e in Roccaraso. Filippo Ganna kan namens INEOS Grenadiers ook zomaar zijn derde ritzege binnenslepen, al zal hij wellicht een paar snipperdagen nemen om zo fris mogelijk aan de tijdrit naar Valdobbiadene te beginnen. De laatste renner met een ster is Thomas De Gendt, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste zege in deze Giro d’Italia.

Het parcours is misschien iets te explosief voor de Belg, maar het is en blijft Thomas De Gendt. Er zijn overigens nog heel wat outsiders die kunnen scoren op een goede dag. Denk aan Davide Villella, Salvatore Puccio, Jan Tratnik, Nicola Conci, Simon Clarke en Valerio Conti. En krijgen Fabio Felline, Davide Ballerini en Mikkel Frølich Honoré de ruimte om aan te vallen? Tot slot hebben we nog Michael Matthews: heeft de Australiër zin om een dagje vooruit te rijden?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Diego Ulissi

*** Matteo Fabbro, Ruben Guerreiro

** Giovanni Visconti, Mikkel Bjerg, Jhonatan Narváez

* Enrico Battaglin, Andrea Vendrame, Thomas De Gendt, Ben Swift

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Lanciano blijft het dinsdag droog. De gemiddelde temperatuur schommelt rond het middaguur aan dertien graden Celsius, in de middag wordt het maximaal zestien graden Celsius. Onderweg blijft het droog, terwijl de wind geen rol van betekenis zal spelen.

De tiende etappe van de Giro d’Italia is ook nu weer live te volgen op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza en de NOS beschikken ook dit jaar niet over de uitzendrechten.