Team Sunweb blijft in Giro d'Italia dinsdag 13 oktober 2020

Team Sunweb heeft besloten niet uit de Giro d’Italia te stappen na de positieve coronatest van Michael Matthews. De Duitse WorldTour-ploeg maakt in een persbericht bekend dat alle andere renners en personeelsleden een negatieve test hebben afgelegd en geen ziekteverschijnselen vertonen.

Na het ondergaan van PCR test op de rustdag van gisteren heeft Michael Matthews positief getest op Covid-19. Hij is momenteel asymptomatisch, voelt zich gezond en na het ontvangen van dit nieuws, eerder vanochtend, is hij in quarantaine gegaan”, schrijft Team Sunweb in een persbericht.

Matthews deelde de kamer met Chris Hamilton, maar die gaat straks wel gewoon van start. “Alle andere renners, inclusief Hamilton, en personeelsleden hebben een negatieve test afgelegd en op dit moment vertoont geen enkel teamlid symptomen van Covid-19. Het team zal binnen de bubbel nauwkeurig blijven monitoren.”

Opmerkelijk is dat Tiesj Benoot zondag niet van start mocht in Gent-Wevelgem nadat hij in een praatprogramma op Sporza aan tafel zat met Jan Bakelants, die positief testte. Benoot testte zelf negatief.