Giro 2020: Jumbo-Visma haalt ploeg uit koers na positieve coronatest Kruijswijk dinsdag 13 oktober 2020 om 11:53

Jumbo-Visma gaat niet meer van start in de Giro d’Italia. De Nederlandse WorldTour-ploeg heeft besloten de hele selectie uit koers te halen na de positieve test van kopman Steven Kruijswijk. Het gaat om Koen Bouwman, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin, Christoph Pfingsten, Antwan Tolhoek en Jos van Emden.

De overgebleven renners van Jumbo-Visma tekenden de ochtend voor de tiende rit naar Tortoreto niet het startblad, en dat is wel verplicht. Jos van Emden reageert op social media. “Er was een tijd dat ik van zure appels hield”, schrijft de hardrijder.

Ploegleider Addy Engels heeft aan de media in de Giro ook een reactie gegeven. “We denken dat het de meest verantwoordelijke beslissing is om ons terug te trekken, omdat we allemaal heel close in contact zijn geweest met Steven. Zeker als we ook kijken naar wat gebeurd is bij Mitchelton-Scott…”

🇮🇹 #Giro Team Jumbo-Visma won't start in today’s tenth stage of the Giro d’Italia. More information will follow. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

Er was een tijd dat ik van zure appels hield…. @giroditalia — Jos van Emden (@josvanemden) October 13, 2020

Na Mitchelton-Scott, waar eerder al Simon Yates positief testte en op de rustdag vier medewerkers besmet bleken, is Jumbo-Visma daarmee de tweede ploeg die zich terugtrekt uit de Giro vanwege het coronavirus. Team Sunweb gaat wel door, ondanks een positieve test van Michael Matthews.