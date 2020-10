Giro 2020: Steven Kruijswijk verlaat Giro na positieve coronatest; ook Mitchelton-Scott naar huis dinsdag 13 oktober 2020 om 09:41

In de Giro d’Italia testten Steven Kruijswijk en nog een niet nader benoemde renner van Team Sunweb positief op Covid-19. Dat melden de UCI, RCS Sport en ondertussen ook Team Jumbo-Visma in een persbericht. En ook het volledige Mitchelton-Scott, waar vier stafleden getroffen zijn, verlaat de Ronde van Italië.

Jumbo-Visma meldt dat kopman Steven Kruijswijk op de rustdag positief testte. De ploeg voegt eraan toe dat Kruijswijk geen klachten of symptomen heeft. Het speerpunt van de zwart-gele formatie stond na negen etappes elfde in het algemeen klassement.

Kruijswijk is teleurgesteld. “Ik voel me gewoon fit. Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen. Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten”, vertelt hij.

Mitchelton-Scott verlaat Giro

Naast de twee renners hebben er ook zes stafleden uit drie verschillende teams positief getest. Vier daarvan werken voor Mitchelton-Scott, één voor AG2R La Mondiale en één voor INEOS Grenadiers. Mitchelton-Scott heeft daarop besloten om de Giro te verlaten.

“Helaas kregen we maandagavond het bericht dat we na onze derde testronde in drie dagen een aantal positieve Covid-resultaten lieten optekenen”, aldus manager Brent Copeland. “Als maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover onze renners en staf, het peloton en de wedstrijdorganisatie hebben we beslist om ons terug te trekken uit de Giro d’Italia.”

“Gelukkig vertonen degenen die getroffen zijn geen of milde symptomen, maar als organisatie is de gezondheid van al onze renners en personeel onze belangrijkste prioriteit.” In totaal zijn tijdens de eerste rustdag 571 tests afgenomen. Daarvan waren er dus acht positief.