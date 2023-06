Bahrain Victorious: “Gino, bedankt voor je plezier en lach, we gaan je missen als mens en renner”

Bahrain Victorious heeft verslagen gereageerd op het overlijden van hun renner Gino Mäder, vrijdagochtend. De Zwitser kwam donderdagmiddag tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland in de afdaling van de Albulapas ten val en stortte het ravijn in. Hieronder het integrale persbericht van Bahrain Victorious.

Het is met diepe droefheid en een zwaar hart dat we het overlijden van Gino Mäder moeten aankondigen. Op vrijdag 16 juni verloor Gino, na een zeer zware valpartij tijdens etappe vijf van de Ronde van Zwitserland, de strijd om te herstellen van de zware verwondingen die hij opliep. Ons hele team is verslagen door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden zijn bij Gino’s familie en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd.

Na het incident met hoge snelheid dat plaatsvond tijdens de laatste afdaling van de etappe van donderdag, werd de 26-jarige Zwitser ter plaatse gereanimeerd door medisch personeel, voordat hij naar het ziekenhuis werd overgevlogen. Ondanks de inspanningen van het fenomenale personeel van het Chur-ziekenhuis, kon Gino deze laatste en grootste uitdaging niet overwinnen en om 11.30 uur namen we afscheid van een van de stralende sterren van ons team.

Gino was een buitengewone atleet, een voorbeeld van vastberadenheid, een gewaardeerd lid van ons team en de hele wielergemeenschap. Zijn talent, toewijding en passie voor de sport heeft ons allemaal geïnspireerd.

Directeur Milan Erzen zei vanmorgen: “We zijn kapot van het verlies van onze uitzonderlijke wielrenner, Gino Mäder. Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal. Hij was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd. Bahrain Victorious zal ter ere van hem koersen en zijn nagedachtenis bewaren op elke weg waarop we rijden. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een integraal onderdeel van ons team blijven.”

Gino’s familie heeft om privacy gevraagd in deze periode van rouw van hun verlies, en we vragen vriendelijk om hun wensen te respecteren. Ons team en de familie spreken dankbaarheid uit voor de overweldigende steun die we hebben gekregen vanuit de hele wielerwereld.

Gino, bedankt voor het licht, de vreugde en de lach die je ons allemaal hebt gebracht, we zullen je missen als rijder en als persoon.

Vandaag en elke dag rijden we voor jou, Gino.

