Peloton rouwt om Gino Mäder bij uitgestelde start zesde rit Ronde van Zwitserland

Het peloton in de Ronde van Zwitserland werd vrijdag diep geraakt door het verongelukken van hun collega Gino Mäder. De renners bevonden zich nog in de bussen voor de start, toen het nieuws over het overlijden van de Zwitserse klimmer hen bereikte. De start van de etappe is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

