Koersdokter over behandeling Gino Mäder: “Reanimatie duurde 25 minuten”

De wielerwereld is opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder. De 26-jarige Zwitser viel hard in de vijfde etappe en werd na reanimatie naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Het Zwitserse Blick sprak met koersdokter Roland Kretsch, die als een van de eersten op de plek van het ongeval aanwezig was.

Mäder lag in een beekbedding en moest gereanimeerd worden nadat hij van de weg was geraakt in de laatste afdaling op weg naar La Punt. Zoals Kretsch aan Blick uitlegde, vond hij Mäder op de plaats van het ongeval zonder polsslag. Een reanimatie van 25 minuten bleek uiteindelijk succesvol. “Hij kwam weer tot leven, hij had weer een hartslag,” zei Kretsch.

Mäder werd vervolgens door Rega naar het kantonale ziekenhuis in Chur gevlogen, waar hij werd behandeld op de afdeling traumatologie. Helaas zonder succes. “Ondanks alle inspanningen van het uitstekende personeel in het ziekenhuis van Chur, slaagde Gino er niet in om deze laatste en grootste uitdaging te overwinnen en om 11:30 uur namen we afscheid van een van de stralende gezichten van ons team,” schrijft zijn ploeg.