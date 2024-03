maandag 25 maart 2024 om 10:41

Gianni Vermeersch: “Mathieu van der Poel heeft richting de Ronde een goed weekend gehad”

Video Alpecin-Deceuninck was alomtegenwoordig in Gent-Wevelgem, maar de ploeg greep na ruim 250 kilometer wel net naast de zege. Wereldkampioen Mathieu van der Poel moest in een sprint-à-deux zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen. “En dat is geen schande”, is Gianni Vermeersch van mening.

De ploegmakker van Mathieu van der Poel keek na afloop met onder meer WielerFlits terug op de koers. “Man tegen man is Pedersen iemand die moeilijk te kloppen is. We hebben ons best gedaan en de hele dag in het offensief gereden. We rijden denk ik de perfecte wedstrijd, maar jammer genoeg was er eentje sterker.”

Van der Poel kleurde zondag de koers tussen Ieper en Wevelgem, en dat twee dagen na zijn indrukwekkende solozege in de E3 Saxo Classic. “Na zo’n wedstrijd zou het wel heel straf zijn geweest mocht hij hier twee koersen op rij winnen. Het is wel logisch dat hij er op het einde een beetje doorheen zat. Ik denk dat Mathieu, met zicht op volgende week, een goed weekend heeft gehad.”

En ook niet onbelangrijk: zijn ploeg was in de breedte sterk. Zo snelde Jasper Philipsen in Wevelgem nog naar een vierde plek. Heeft de ploeg in de finale nog getwijfeld om het over een andere boeg te gooien en de kaart van Philipsen te trekken? “Nee, zeker niet. Als het nog terug zou samenkomen, dan was wel het plan om de kaart van Jasper te trekken. Maar met Mathieu vooraan, was dat nu niet de bedoeling.”

De Grote Drie?

Met zijn zege in Gent-Wevelgem lijkt Mads Pedersen zich op te werpen tot een kandidaat-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “Maar ik denk dat hij er al stond”, aldus Vermeersch. “Als je kijkt naar zijn seizoen. En in andere jaren stond hij ook al op het podium van de Ronde. Ik denk niet dat dit een verrassing is.”