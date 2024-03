Zeger Schaeken • maandag 25 maart 2024 om 08:00 maandag 25 maart 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2024 – Mathieu van der Poel voor zijn derde?

De heilige Vlaamse wielerweek kent zondag zijn absolute climax; de Vlaamse Hoogmis oftewel de Ronde van Vlaanderen. We zijn inmiddels al aangebroken aan de 108e editie van Vlaanderens Mooiste. Vorig jaar reed Tadej Pogačar iedereen naar huis, dit jaar verwachten we meer strijd in Oudenaarde. Krijgen we andermaal een gedroomd duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert te zien? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Ronde van Vlaandeern

2023: Tadej Pogačar

2022: Mathieu van der Poel

2021: Kasper Asgreen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Alberto Bettiol

2018: Niki Terpstra

2017: Philippe Gilbert

2016: Peter Sagan

2015: Alexander Kristoff

2014: Fabian Cancellara

Laatste editie



Uitslag Ronde van Vlaanderen 2023

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates)

2. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 16s

3. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) op 1m12s

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in z.t.

5. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in z.t.

Parcours

De start van de Ronde van Vlaanderen ligt dit jaar weer in Antwerpen. Na een editie vanuit Brugge heeft de organisatie ervoor gekozen om terug te keren naar de Vlaamse havenstad. Er zijn nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd, grotendeels in de eerste 100 kilometer van de koers. “Dat zijn keuzes in functie van veiligheid. We zoeken nog meer de grote wegen op zodat het peloton ruimte heeft om vaart te maken”, vertelt koersdirecteur Scott Sunderland op de website van de Ronde. Verder zijn de Kortekeer en de Kanarieberg dit jaar niet opgenomen in het parcours. De Kapelleberg is in de plaats gekomen.

Na de start in Antwerpen wacht een tocht van 270,8 kilometer. In die eerste 100 kilometer trekt het peloton door de Dorpen van de Ronde. Dat zijn dit jaar Sint-Niklaas, Hamme, Haaltert, Herzele en Zottegem. Na de passage in dat laatste dorp zullen ze de Vlaamse Ardennen bereiken. Daar kan het dan écht beginnen. De Lippenhovestraat en de Paddestraat zijn na bijna 104 kilometer koersen de eerste hindernissen van de dag.

Vervolgens zullen de renners de gebruikelijke finale van de Ronde van Vlaanderen rijden. Dat betekent dat we na 136 kilometer koersen de eerste passage van de Oude Kwaremont krijgen. Stilvallen zal het dan niet meer doen, aangezien de hellingen elkaar dan snel opvolgen. Zo moeten de Kapelleberg, de de kasseien van de Holleweg, de Wolvenberg, de kasseien van de Kerkgate en de Jagerij, de beklimming van de Molenberg, de Marlboroughstraat, de Berendries en tot slot de Valkenberg in een straal van 30 kilometer bedwongen worden.

De top van de Valkenberg ligt op een kleine 90 kilometer van de streep. Op dat moment hebben de renners goed 180 kilometer afgewerkt, dus de vermoeidheid zal dan zeker te voelen zijn. Toch is het na de Valkenberg een goed moment om te anticiperen. Dat kan ook op de Berg Ten Houte of de Hotond, de volgende hellingen op het parcours. Na de Hotond gaat het voor de tweede keer naar de Oude Kwaremont en vervolgens de – jawel – de Paterberg.

De eerste passage van de Paterberg zorgt altijd voor vuurwerk. Dat heeft veel te maken met het feit dat de Koppenberg er dan aan zit te komen. “We hebben de aanloop naar de Koppenberg meer rechttoe rechtaan gemaakt en we hebben de afdaling en scherpe bocht vlak voor de beklimming eruit gehaald”, geeft de organisatie nog mee. De loodzware Koppenberg is dé plaats waar de favorieten ongetwijfeld zich zullen tonen. Dat daarna de Mariaborrestraat, de Steenbeekdries en Taaienberg in een sneltempo volgen, is alleen maar mooi meegenomen. Na de Taaienberg volgt de Hotond, waarna het nog ongeveer tien kilometer naar de laatste passage van de Oude Kwaremont is.

Die laatste passage van de Oude Kwaremont ligt op 16,7 kilometer van de streep. De verwachting is dat de favorieten hier al het hazenpad hebben gekozen en dat ze voor de voorlaatste keer elkaar het vuur aan de schenen leggen. De voorlaatste keer, want op 13,2 kilometer van de finish duikt ook de Paterberg nog een keer op. Die heuvel is nog geen 400 meter lang en is spek voor de bek van explosievere renners.

Na de top van de Paterberg wachten vlakke kilometers naar Oudenaarde. Dertien kilometer solo rijden is geen makkelijke opgave aangezien de wind er vaak stevig kan opspelen. Als er een grote groep op kop rijdt, dan zal tactiek hier belangrijk zijn. Gebeurt er niks, dan zal er gesprint worden op de brede Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Daar wacht na een helse tocht de finish van de 108e editie van de Ronde van Vlaanderen.

Zondag 31 maart: Antwerpen – Oudenaarde (270,8 km)

Start: 10.20 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Alle hindernissen in de Ronde van Vlaanderen 2024 Beklimmingen

1. Oude Kwaremont (2.200 meter aan 4%) – Omstreeks 13.35 uur

2. Kapelleberg (1.100 meter aan 5,9%)

3. Wolvenberg (645 meter aan 7,9%)

4. Molenberg (463 meter aan 7%)

5. Marlboroughstraat (2.000 meter aan 3%)

6. Berendries (940 meter aan 7%) – Omstreeks 14.35 uur

7. Valkenberg (540 meter aan 8,1%)

8. Berg Ten Houte (1.100 meter aan 6%)

9. Hotond/Nieuwe Kruisberg (2500 meter aan 5%) 10. Oude Kwaremont (2.200 meter aan 4%) – Omstreeks 15.30 uur

11. Paterberg (360 meter aan 12,9%)

12. Koppenberg (600 meter aan 11,6%) – Omstreeks 15.45 uur

13. Steenbeekdries (700 meter aan 5,3%)

14. Taaienberg (530 meter aan 6,6%)

15. Hotond/Nieuwe Kruisberg (2.500 meter aan 5%)

16. Oude Kwaremont (2.200 meter aan 4%) – Omstreeks 16.25 uur

17. Paterberg (360 meter aan 12,9%) – Omstreeks 16.30 uur Kasseistroken

1. Lippenhovestraat (1.100 meter)

2. Paddestraat (2.300 meter)

3. Holleweg (900 meter)

4. Kerkgate (2.500 meter)

5. Jagerij (800 meter)

6. Mariaborrestraat (2.400 meter)

7. Stationsberg (600 meter)

Favorieten

Het is duidelijk dat Mathieu van der Poel de uitgesproken topfavoriet is voor de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen won vorige week vrijdag op imposante wijze de E3 Saxo Classic. Van der Poel viel aan op de Paterberg en schudde vervolgens een solo van meer dan 40 kilometer uit zijn mouw. Jasper Stuyven en Wout van Aert kwamen moesten meer dan een minuut toegeven.

“Dit is na het WK in Glasgow mijn beste niveau ooit”, vertelde Van der Poel na de E3 Saxo Classic. De concurrentie is dus gewaarschuwd. Na Gent-Wevelgem zal Van der Poel misschien iets minder zelfzeker zijn, want daar was hij niet de beste renner in koers. We hebben het echter al vaker gezien dat de Nederlander in zijn laatste koers voor de Ronde van Vlaanderen niet 100% is. Geen reden tot bezorgdheid dus.

Als die bezorgdheid er toch zou zijn, moet Van der Poel even naar zijn vorige prestaties in de Ronde van Vlaanderen gaan kijken. Vierde bij zijn eerste deelname in 2019, eerste in 2020, tweede in 2021, eerste in 2022 en tweede in 2023. Dat is een rijtje om u tegen te zeggen. Als hij voor een derde keer wint, wordt hij mede-recordhouder.

Van der Poel kan zondag op steun rekenen van onder meer Søren Kragh Andersen – die een best goede indruk maakte in de E3 -, Gianni Vermeersch én Jasper Philipsen. De winnaar van Milaan-San Remo maakt zijn debuut in Vlaanderens Mooiste. Philipsen kan zeker mikken op een ereplaats, maar het zou ons toch eerder verbazen mocht hij echt dichtbij de zege komen. De ontelbaar vele hellingen in de Ronde zijn echt nog van een ander kaliber.

De grootste tegenstand mag Van der Poel verwachten van Wout van Aert. De Belg van Visma | Lease a Bike was op de afspraak in de E3 Saxo Classic, maar ging op een cruciaal moment tegen de vlakte. Daarna kwam hij bijna terug bij Van der Poel, maar uiteindelijk brak zijn veer toch. Van Aert koerste best defensief, iets wat we zondag ook verwachten. Zeker omdat zijn Nederlandse ploeg momenteel in de hoek zit waar de klappen vallen.

Christophe Laporte is momenteel nog onzeker en zowel Tiesj Benoot als Dylan van Baarle en Jan Tratnik kwamen afgelopen vrijdag stevig ten val. Op dit moment kunnen ze bij Visma | Lease a Bike dus geen blok vormen zoals ze dat vorig jaar deden. Matteo Jorgenson is dan wel weer een echt lichtpunt. De Amerikaan is bezig aan een zeer goed seizoen en is de renner die Van Aert het beste kan bijstaan. Hij kan zondag een belangrijke rol spelen.

Het beste blok dit voorjaar is misschien wel Lidl-Trek. Dat waren ze in de E3 Saxo Classic alvast met zekerheid. Er eindigden vier renners van de Amerikaanse ploeg in de top-11, met Jasper Stuyven op plaats twee als hoogtepunt. De Leuvenaar lijkt in topvorm te zijn nadat hij ook een goede Milaan-San Remo reed.

Mads Pedersen reed ook een attractieve koers in de E3, maar kwam in de absolute finale toch wat tekort. Pedersen leek even minder te zijn na zijn fantastisch seizoensbegin, maar twee dagen later was Pedersen weer top in Gent-Wevelgem. Hij was er zelfs beter dan Van der Poel, die geklopt werd in een sprint met twee. Volgens Philip Roodhooft is Pedersen samen met Van der Poel en Van Aert topfavoriet voor zondag.

De uittredende winnaar, Tadej Pogačar, is er natuurlijk niet bij dit jaar. Tim Wellens is de man die het kopmanschap overneemt. Dat heeft de Vlaming de afgelopen koersen met succes gedaan. In Kuurne-Brussel-Kuurne eindigde hij als tweede, in de E3 Saxo Classic werd hij vierde. Wellens is in zeer goede doen, al blijft het voor hem ontzettend moeilijk om een koers te winnen. Hij kan daardoor een van de renners zijn die het van zeer ver gaan proberen.

Dat verwachten we ook bij renners als Matej Mohoric en Stefan Küng. De twee hardrijders, van respectievelijk Bahrain Victorious en Groupama-FDJ, tonen zich quasi altijd in de Ronde van Vlaanderen. De laatste koersen waren ze ook meer dan in orde, al lijken ze beiden nog een aantal procenten te missen. Met Fred Wright en Valentin Madouas hebben ze allebei nog een sterke ploeggenoot die ook kunnen anticiperen.

Biniam Girmay was misschien wel de verrassing van de E3 Saxo Classic. De renner van Intermarché-Wanty was de laatste tijd volledig verdwenen van het toneel, maar was er opeens bij in de finale afgelopen vrijdag. In het absolute slot was zijn tank wel leeg, maar we hebben goede signalen gezien. Hetzelfde geldt voor Oier Lazkano, die op het einde ook op was. De Spaanse hardrijder speelde te snel alles of niets, maar maakte wel weer indruk. Jhonatan Narváez deelde zijn inspanning wel goed, wat beloond werd met een zesde plaats. De Ecuadoraan zal de kopman van INEOS Grenadiers zijn, maar viel hard uit in Gent-Wevelgem en dus is het de vraag hoe hij daarvan herstelt.

De renners van Soudal Quick-Step maakten nog geen indruk. Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen lieten zich wel zien, maar dat was van korte duur. Oud-winnaar Alberto Bettiol was zeer goed in Milaan-San Remo, maar gaf op in de E3 Saxo Classic na een val. Het is niet duidelijk hoeveel effect dat zal hebben. Verder noteren we nog de namen van Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Matteo Trentin (Tudor), Nils Politt (UAE Emirates) en Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Mads Pedersen

** Matteo Jorgenson, Jasper Stuyven, Tim Wellens

* Matej Mohoric, Stefan Küng, Jhonatan Narváez, Jasper Philipsen

Weer en TV

Flandrien-weer zullen de renners zondag niet echt voorgeschoteld krijgen. Weeronline verwacht wel dat het de hele dag door zal regenen, maar van sterke wind zal er in principe geen sprake zijn. De temperaturen zullen ook best hoog, rond de 16 graden Celsius, liggen.

De Ronde van Vlaanderen is natuurlijk live te volgen op televisie. Sporza, op VRT1, begint al vroeg in de ochtend aan hun uitzending. Hetzelfde geldt voor Eurosport 1. Verder is de koers ook te bekijken via de NOS op NPO1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Voor de exacte uitzenduren kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.