Zeger Schaeken • zaterdag 7 oktober 2023 om 12:09

Gianni Vermeersch verdedigt titel op WK Gravel: “Extra ritjes gedaan om te genieten van regenboogtrui”

Interview Gianni Vermeersch zal zondag zijn titel verdedigen in Veneto op het WK gravel. De Belgische renner veroverde vorig jaar de regenboogtrui na een lange ontsnapping met Daniel Oss, die hij klopte in de finale. Vermeersch kon zo een jaar lang genieten van het wereldkampioen zijn. Of heeft hij zich niet zo gevoeld? “Goh, toch wel een beetje eigenlijk”, vertelde de West-Vlaming aan WielerFlits.

Op 9 oktober 2022, bijna een jaar geleden, greep Vermeersch het goud in Noord-Italië. De regenboogtrui viel – voor het eerst in de carrière van Vermeersch – over zijn schouders. Veel heeft de renner van Alpecin-Deceuninck echter niet kunnen genieten van zijn trui. “Ik heb eigenlijk veel te weinig kunnen koersen als wereldkampioen.”

Vermeersch reed namelijk maar drie keer een wedstrijd in zijn regenboogtrui. Een keer vlak na het WK in Italië, een keer een manche van de Gravel World Series in Aachen en een keer, recent nog, op het EK/BK in Oud-Heverlee. Het beste resultaat was in Oud-Heverlee, Vermeersch reed daar een sterke wedstrijd en werd vierde. “De meeste gravelwedstrijden van de Gravel World Series vielen jammer genoeg altijd samen met wedstrijden op de weg. Dat is zonde”, gaf hij aan over het beperkt aantal gravelkoersen in zijn programma dit seizoen.

Proberen genieten van de regenboogtrui

“Als er naast mijn wegprogramma iets mogelijk was, dan heb ik die kansen wel gegrepen. Normaal moest ik in het weekend van het EK/BK en het WK ook een wegkoers rijden, maar de ploeg heeft ervoor gezorgd dat ik die gravelkoersen wel nog kan rijden. Dat vind ik plezant”, aldus Vermeersch.

De 30-jarige Vlaming heeft dus andere manieren moeten zoeken om te genieten van zijn regenboogtrui. Dat is wel gelukt. “Ik heb me wel een beetje wereldkampioen gevoeld. Na die titel heb ik wel wat aandacht gekregen en ik word er nu ook nog op aangesproken. Verder heb ik in mijn vrije tijd af en toe gravelritjes gedaan met mijn vrienden, op die manier kon ik toch nog genieten van het rijden in de regenboogtrui.”

Aanstaande zondag sluit Vermeersch zijn beperkte gravelseizoen af op het WK. Daar start hij dus als uittredend wereldkampioen. Opnieuw met ambitie? “Zeker. Ik rijd alle gravelwedstrijden heel graag. Het is ook iets wat me ligt, dus ik heb zeker weer de nodige ambitie om het goed te doen op het WK.”