Gianni Moscon slaat het Belgische openingsweekend over

Gianni Moscon gaan we niet in actie zien in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Italiaanse klassiekerrenner van Astana Qazaqstan brak zijn sleutelbeen in de Tour Down Under en heeft besloten om wedstrijdkilometers op te doen in O Gran Camiño.

Moscon hintte eind januari al op deelname aan de vierdaagse rittenkoers door Galicië, die van 23-26 februari verreden wordt. Zijn ploeg Astana Qazaqstan bevestigt nu dat de Italiaan in die ronde van start gaat ‘om wedstrijdkilometers en koersritme op te doen’ voor zijn volgende wedstrijden op de kalender.

Het slotweekend van O Gran Camiño valt samen met de Omloop en Kuurne, dus gaan we Moscon op de Vlaamse wegen alvast niet in actie zien. De laatste keer dat we hem niet in het Vlaamse openingsweekend zagen, was in 2019.

Begin maart staat Strade Bianche (voorlopig) op het programma van Moscon.

🇪🇸 NEWS After a period of recovering after his bad crash at @tourdownunder, Gianni Moscon is ready to come back on racing at @ograncamino_igt.

Gianni is planning to get some racing kilometres and to feel the racing rhythm before next races in his calendar. 📷 @SprintCycling pic.twitter.com/YqKePTB12H — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) February 17, 2023