Gianni Moscon stapt met sleutelbeenbreuk uit Tour Down Under

Gianni Moscon heeft de Tour Down Under moeten verlaten. De Italiaan kwam in de derde etappe ten val en zou zijn weg niet meer vervolgen. Astana Qazaqstan laat weten dat Moscon zijn linkersleutelbeen gebroken heeft.

Moscon kwam, buiten beeld, ten val samen met zijn ploeggenoot Leonardo Basso. Dat gebeurde op zo’n 36 kilometer voor de finish. Basso stapte weer op de fiets, maar Moscon greep gelijk naar zijn schouder. Hij zou de finish in Campbelltown niet halen.

Zijn ploeg Astana Qazaqstan liet later op de dag weten dat Moscon zijn sleutelbeen heeft gebroken bij de valpartij. Daaraan wordt hij binnenkort geopereerd in het ziekenhuis van Adelaide.

Moscon stond voorafgaande aan de rit 23ste in het algemeen klassement, op dertig seconden van de toenmalige klassementsleider Rohan Dennis.

Two members of Astana Qazaqstan have come off in the peloton just before the Checker Hill KotM, with a doctor immediately on the scene to assess! The gap is now closing with less than 40 seconds between the pack and the leaders!

Hahn | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/xCuxQA8dI1

— Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 20, 2023