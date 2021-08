Gesprekken Vincenzo Nibali en Astana in vergevorderd stadium

Vincenzo Nibali koerst nu nog voor Trek-Segafredo, maar werd de voorbije maanden in verband gebracht met de Astana-ploeg. Alexander Vinokourov, die in 2022 weer terugkeert als ploegbaas, heeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport laten weten dat beide partijen dicht bij een overeenkomst zijn.

De inmiddels 37-jarige Nibali reed tussen 2013 en 2016 ook al voor Astana en boekte toen zijn grootste successen met onder meer winst in de Tour de France (2014) en de Giro d’Italia (2013 en 2016). Mocht Nibali inderdaad een contract tekenen bij Astana, dan zal hij worden herenigd met ploegleider en vertrouwenspersoon Giuseppe Martinelli.

“Nibali? Ja, we zijn dicht bij een overeenkomst. Ik ben er zeker van dat we in een nieuwe en rustige sfeer een goede ploeg kunnen samenstellen”, is Vinokourov duidelijk. De voormalig profwielrenner werd vlak voor de Tour de France uit zijn functie als sportief leider van de WorldTour-ploeg ontheven, maar is inmiddels weer aangesteld als Sports Team Principal voor het jaar 2022.

‘Nieuwe’ wind

De inmiddels 47-jarige Kazach wordt verantwoordelijk voor het aantrekken van renners en stafleden én de sportactiviteiten, nu de ploeg zekerheid heeft voor komend seizoen. Onlangs werd bekend dat het Canadese Premier Tech, fabrikant van verpakkingsapparatuur, zich aan het eind van het jaar terugtrekt als mede-eigenaar en naamsponsor van Astana-Premier Tech.

Het bedrijf en de Kazachse aandeelhouders van het WorldTeam werden het niet eens over de visie op de toekomst van de ploeg. Premier Tech zou zich vanwege een discussie rondom Alexander Vinokourov hebben teruggetrokken als co-sponsor en mede-eigenaar van de ploeg.