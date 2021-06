‘Alexander Vinokourov ontslagen door Astana-Premier Tech’

Alexander Vinokourov maakt niet langer deel uit van het bestuur en de leiding van Astana-Premier Tech. Volgens L’Équipe is de Kazach, die jarenlang ploegbaas was, ontslagen door de WorldTour-ploeg. Volgens het team vanwege persoonlijke redenen, maar dat spreekt Vinokourov tegen. Hij gaat met zijn advocaat stappen ondernemen.

Volgens de Franse sportkrant werd de ploeg om middernacht via een e-mail geïnformeerd dat Vinokourov per direct ontslagen is. De olympische kampioen van 2012 zag zijn rol sinds de komst van Premier Tech als co-sponsor veranderen. Zo heeft de Belgische Yana Seel de dagelijkse leiding over Astana-Premier Tech.

Naar verluidt waren er al enkele maanden interne spanningen. Onder meer ploegleiders Alexandre Shefer en Dimitri Sedun, die tot de vaste kern rondom Vino behoren, zijn ontslagen. De twee hebben inmiddels onderdak gevonden bij Gazprom-Rusvelo, maar ondertussen is Vinokourov zelf nu ook buitengezet. En dat twee dagen voor de start van de Tour de France.

Vinokourov ontkent dat er persoonlijke redenen zijn waarom hij vertrekt bij Astana-Premier Tech. Hij weerlegt dat en heeft zijn advocaten aangezet om stappen te ondernemen. Volgens hen is het ontslag ongegrond.

Ondertussen is Giuseppe Martinelli door de WorldTour-ploeg aangewezen als eindverantwoordelijke op sportief gebied. Daarbij wordt hij ondersteund door Steve Bauer.