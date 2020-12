Geslaagde comeback Marianne Vos: “Maar Herentals zal een ander verhaal zijn”

Marianne Vos kleurde haar comeback in het veldrijden in met een overwinning. Voor de derde keer in haar carrière schreef ze de cross van Essen op haar naam. “Ik heb diep moeten gaan, maar het ging goed”, vertelt ze na afloop.

Ze moest vanop de derde startrij beginnen. “Maar ik had geluk bij de start dat ik kon opschuiven naar plek zes of zeven. Daardoor had ik de eersten in het vizier. Ik ben niet in paniek geraakt en heb mijn eigen wedstrijd gereden”, zegt Vos. “Misschien is dat wel de ervaring.”

“De start gaf vettrouwen en hoop voor de rest van de koers. Ronde per ronde kon ik opschuiven en dat ging boven verwachting. Ik hoopte niet een terugslag te krijgen, maar dat gevoel kwam pas in de laatste ronde”, geeft ze aan. “Vandaag was het goed genoeg voor winst.”

‘Altijd mijn eigen koers gereden’

“Ik weet wel hoe het is om de eerste cross te rijden en van achteren te komen”, legt de renster van CCC-Liv (vanaf 2021 Jumbo-Visma Women) uit. “Ik moest proberen om rustig te blijven. Helaas waren er anderen die pech hadden, zodat de situatie wel veranderde. Maar ik heb nog altijd mijn eigen koers gereden.”

Met die pech doelt Vos op landgenote Yara Kastelijn, die met kettingproblemen moest opgeven. “Zij reed echt heel goed en ze zat goed in de wedstrijd. Ze had ook nog wel krachten over”, aldus Vos, die uiteindelijk met Perrine Clauzel en Inge van der Heijden op het podium stond.

Stevige concurrentie in Herentals

Woensdag ontmoet Vos in Herentals de wereldtop. “Dat zal een ander verhaal zijn”, weet ze. “Nu had ik geluk, maar als je niet snel kan opschuiven, dan is het heel moeilijk om vooraan te geraken. Daar ben ik mij bewust van. Ik zal er niet slechter van slapen. Ik hoop dat ik dit goed verteer. Het is pittig zo’n eerste cross, maar ik zie het als uitdaging om morgen ook vooraan mee te doen.”

“Het is moeilijk om er een verwachting op te plakken, omdat je niet weet hoe je staat in het veld. Ik zie niet zozeer concurrentie Nederland tegen de rest”, vertelt Vos. “Momenteel mag ik van achteren komen, dus heeft de rest zich al bewezen. Lucinda Brand is aan een goede reeks bezig, Alvarado en Worst hebben zich ook al getoond. Er zit een grote groep die een hoog niveau neerlegt. Ik ben niet bezig waar ik sta, maar ik probeer mijn plekje wel te veroveren.”

Dat het NK wegvalt, had Vos al verwacht. “Heel jammer, maar daar hielden we wel beetje rekening mee. In de huidige tijd is elke wedstrijd die wel verreden wordt een bonus. Mooi dat het hier ook kan. Dat het WK doorgang lijkt te kunnen vinden, zou heel mooi zijn voor de sport. Dat voor het NK een andere keuze is gemaakt, is volledig begrijpelijk”, geeft ze aan.

Inge van der Heijden na derde plek: “Hoop hier vertrouwen te winnen”

Voor Inge van der Heijden was het haar eerste podiumplek van het seizoen. “Eindelijk”, vertelt ze. “Het begin van het seizoen was niet top, maar ik begin steeds beter te worden. Ik ben blij dat ik eindelijk op het podium sta en ik hoop hier vertrouwen mee te winnen.”

De veldrijdster van 777 CX kon had geen antwoord op de versnelling van Vos. “Ze kan goed tempo houden, en toen ze voorbij kwam wist ik dat ik op haar moest letten. Uiteindelijk viel Vas nog in de laatste ronde, waardoor ik nog het podium kon behalen”, aldus Van der Heijden