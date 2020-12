NK Veldrijden Zaltbommel gaat niet door op 10 januari

Het NK Veldrijden in Zaltbommel op 10 januari gaat niet door. De veiligheidsregio van Gelderland-Zuid geeft geen toestemming. De organisatie zal de komende periode wel kijken naar een nieuwe datum voor het NK.

Gisteren liet de organisatie nog weten om er alles aan te doen om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. “We hebben een plan gemaakt van wel 80 pagina’s. Dusdanig dat Zaltbommel op 10 januari het veiligste plekje van Nederland is”, vertelde Robert Schimmer, de voorzitter van de organisatie. “Het plan is strenger dan streng. De twintig vragen die de veiligheidsregio er over had, hebben we allemaal weten te beantwoorden.”

KNWU en organisatie bekijken mogelijkheden nieuwe datum

De veiligheidsregio van Gelderland-Zuid zette echter een streep door het evenement. De organisatie hoopt nu, in samenwerking met de KNWU en de gemeente Zaltbommel, alsnog een nieuwe datum te prikken voor het crossevenement.

Het NK moet dan plaatsvinden na 19 januari, aangezien dan (normaal gesproken) de huidige lockdown eindigt. ‘Zodra hierover meer nieuws te melden is, wordt dit door de KNWU en de organisatie nader gecommuniceerd’, zo valt er te lezen in een persbericht.

De wereldbekerwedstrijd in het Zeeuwse Hulst op zondag 3 januari gaat vooralsnog wel door. Het doorgaan van Cyclocross Rucphen (17 januari) is nog onzeker. Daar valt morgen de beslissing.