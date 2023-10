zaterdag 28 oktober 2023 om 13:02

Gerben Kuypers ambitieus voor thuiswedstrijd in Ruddervoorde: “Beetje verplicht om hier te starten”

Gerben Kuypers maakt zich op voor de Superprestige in Ruddervoorde. Voor de crosser van Circus-ReUz-Technord is het een thuiswedstrijd, want Ruddervoorde ligt in ‘zijn’ West-Vlaanderen. “Altijd leuk om te koersen in je eigen buurt”, vertelt Kuypers aan Sporza.

Kuypers is sterk aan het seizoen begonnen. In Oisterwijk en Ardooie kon hij zegevieren en ook in andere crossen dit seizoen toonde hij zich. De manche van de Superprestige is een nieuwe kans om zich te tonen, voor eigen publiek ook. “Ik ben het als West-Vlaming een beetje verplicht om hier te starten.”

“Het parcours van Ruddervoorde is een mix van heel wat zaken. Je kunt het omschrijven als een weidecross, maar dan wel een met veel draaien en keren, op en af, een zandbak, trappen. Je vindt zo geen type veldrit meer doorheen het seizoen zoals in Ruddervoorde”, legt Kuypers uit. De weide is ook helemaal gedraineerd. Niet te vergelijken met die ouderwetse weidecrossen waar je diep in de modder zakt, zoals in Ardooie.”