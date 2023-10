Zeger Schaeken • zondag 8 oktober 2023 om 19:39

Gerben Kuypers: “Zonder mijn val had ik gewonnen”

Interview Gerben Kuypers kwam zondag als zevende over de streep in de Exact Cross Beringen. De Limburger vertelde na afloop dat er veel meer in zat, zelfs een overwinning zou mogelijk geweest zijn. “Daar ben ik zeker van. Ik moest als laatste weer vertrekken na mijn val”, vertelde Kuypers aan WielerFlits.

“Het gebeurde in de eerste ronde, in de afdaling op het einde van het rondje. Ik zat in de tweede positie, maar ik reed op een steen. Ik had meteen een klapband en omdat ik tubeless reed, ging mijn band er ook nog eens af. Een valpartij kon ik dus niet vermijden. Daarna moest ik een stuk lopen en ben ik weer als laatste vertrokken”, aldus de renner van Circus-ReUz-Technord.

Kuypers knokte zich echter weer terug in de wedstrijd en kwam uiteindelijk zelfs weer in de kop van de koers aansluiten. “Ik zat op een minuut en tien seconden, maar ik ben weer vooraan geraakt. Ik zeg het niet snel, maar ik denk dat ik hier gewonnen zou hebben zonder die val. Ik voelde het eigenlijk al in de eerste ronde dat ik heel goede benen had.”

EK als doel: “Bewezen dat ik goed ben”

“Ik kan dus eigenlijk alleen maar tevreden zijn. Ik hoop vooral dat ik me bewezen heb voor het EK, want dan wil ik goed zijn. Dat is binnen drie weken al en ik heb mijn zinnen gezet op die koers. Er zijn echter maar drie weekends om je te bewijzen, want ik heb geen zekerheid dat ik geselecteerd ga worden. Ik heb nu echter wel getoond goed te zijn.”

De Limburger werd vorig jaar nog zesde op het WK in Hoogerheide, iets wat hem vertrouwen geeft. “Daarna heb ik ook een goede zomer gehad. Ik heb een mooi wegprogramma kunnen rijden, daardoor heb ik stappen gemaakt. Ik voel dat die langere wedstrijden op de weg belangrijk zijn. Wat er mogelijk is op het EK? Goh, op het WK werd ik zesde en waren de twee buitenaardse wezens er nog bij. Nu niet, dus ja.”

“Ik hoop op een top-5. Dat zou mooi zijn, maar het kan ook zijn dat ik tiende word. En vooral, ik moet eerst geselecteerd worden. Maar goed, ik heb nu wel bewezen dat ik goed ben”, sloot Kuypers af.