Geen zorgen om corona binnen WK-rennershotel Nederland

Bondscoach Gerben de Knegt is niet bang voor meer coronabesmettingen dit weekend. Aniek van Alphen moest zaterdagmiddag het WK voor elite vrouwen aan zich voorbij laten gaan, omdat zij vrijdagavond positief testte op corona. “We hebben geen enkel risico genomen”, vertelt hij aan WielerFlits.

De positieve test van Van Alphen heeft geen enkele invloed op de wedstrijden van zondag, drukt de keuzeheer meteen alle paniek de kop in. “Uiteindelijk is Aniek maar tien minuten bij ons in het hotel geweest. Ze heeft niemand gezien. Dat is niet gelogen: ze is niet bij het eten geweest, of wat dan ook.”

De veldrijdster van 777 voelde zich niet fit. “Dat heeft ze aangegeven, waarna ze een coronatest heeft gedaan. Die leek oké. We hebben geen risico genomen, maar op een gegeven moment moest ze toch naar het hotel afreizen. Ik heb haar gezegd na het eten te komen en daarna alleen op haar kamer de uitslag af te wachten.”

“En toen bleek al snel dat de uitslag toch niet goed was. Ze is toen gelijk weer weggegaan”, benadrukt De Knegt. Uiteindelijk werd na overleg met de UCI besloten om – tegen de regels in – toch Manon Bakker nog aan de start te krijgen. Zorgen over eventuele nieuwe besmettingen bij bijvoorbeeld de elite mannen, is hij niet.

Overigens is het binnen de KNWU geen protocol meer om uit voorzorg coronatests te doen, net zoals dat in de maatschappij niet meer nodig is. Van Alphen deed de test op eigen initiatief.

