Manon Bakker toch op WK: “Voelde als feestje waarvoor je niet was uitgenodigd, haha”

Aniek van Alphen moest vrijdagavond in extremis het WK veldrijden 2023 aan zich voorbij laten gaan. Ze voelde zich niet fit en testte naderhand positief op corona. Zodoende werd Manon Bakker op het laatste moment nog opgeroepen om het WK te rijden. "Ik heb me niet kunnen voorbereiden en heb er het beste van gemaakt", vertelt de goedlachse crosser aan WielerFlits.

“Toen bondscoach Gerben de Knegt mij vrijdagavond belde, dacht ik eerlijk gezegd dat hij zou meedelen dat er niemand meer was afgevallen en ik niet zou rijden”, legt ze uit. “Ik vond het vooral heel zielig voor Aniek, want ik weet hoe graag zij wilde starten. Aan de andere kant was ik natuurlijk wel blij met de kans, ondanks dat ik totaal geen goede voorbereiding had. Ik hoopte maar het beste ervan te kunnen maken.”

Zaterdagochtend arriveerde Bakker pas bij de Nederlandse selectie, om daarna om 15.05 uur haar wedstrijd te beginnen. “We kwamen de parking opgereden en ik zei toen meteen: “Het is alsof je op een feestje komt waarvoor je niet uitgenodigd bent”, lacht ze hardop. “Dat gevoel verdween gelukkig snel. Er was super veel publiek dat mij herkende. Ik ben heel blij dat ik erbij geweest ben, ondanks dat het niet de uitslag was waarop ik hoopte.”

Uiteindelijk moest de KNWU nog een truc speciale uithalen om Bakker aan de start te krijgen, vertelt De Knegt. “De officiële startlijst was er al uit. Volgens de regels mag je dan niemand meer vervangen. Gelukkig kennen we wat mensen en hebben we hemel en aarde bewogen. Het was toen elf uur, half twaalf. Uiteindelijk is het toch nog gelukt om Manon hier te krijgen. Complimenten voor de UCI dat ze met ons mee wilden denken.”