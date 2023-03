Geen spoor van Alaphilippe in Strade Bianche: “Niets om me zorgen over te maken”

Het was zeker niet de Strade Bianche van Mathieu van der Poel, maar Julian Alaphilippe was een nog grotere afwezige in de finale van de Italiaanse koers. De Fransman van Soudal Quick-Step, in 2019 nog winnaar in Siena, moest al afhaken op de zware gravelstrook Monte San Marie. “Ik voelde daar al dat ik geen geweldige benen had”, citeert Cyclism’Actu.

De tweevoudige wereldkampioen liet in aanloop naar Strade Bianche nog veelbelovende dingen zien, met zijn zege in de Faun-Ardèche Classic als sportieve uitschieter. Alaphilippe kwam zaterdag echter totaal niet in het stuk voor. “Het is altijd een plezier om hier te zijn, maar ik had geen geweldige dag. Ik probeerde steeds om in een goede positie aan de stroken te beginnen, maar op de Monte Sante Marie, waar je geweldige benen moet hebben, voelde ik meteen dat ik ze niet had.”

“In deze koers spreken je benen. Ik voelde dat ze goed waren, maar niet goed genoeg om voorin mee te strijden. Het was geen superdag, maar toch ben ik erg tevreden”, liet hij na de finish ook nog weten aan Sporza. “Ik hoop dat het vanaf nu alleen nog maar beter zal gaan. Of ik me zorgen maak voor de Vlaamse koersen? Nee, er is niets om me zorgen over te maken. Er zijn ergere dingen in het leven”, klinkt het filosofisch.

Lees meer: Tom Pidcock soleert met groots nummer naar zege in Strade Bianche, bijrol Mathieu van der Poel

Lees meer: Voorbeschouwing: Tirreno-Adriatico 2023 – Mix van klassiek-, sprint- en rondegeweld

Alaphilippe zal maandag weer een rugnummer opspelden, want dan begint de 58ste editie van Tirreno-Adriatico. De Fransman hoopt in de meerdaagse wielerronde zijn vorm nog verder aan te scherpen richting de belangrijkste voorjaarsklassiekers. Hij zal in de heuvelachtige ritten de degens kruisen met onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Strade Bianche-winnaar Tom Pidcock.