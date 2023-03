Mathieu van der Poel speelt bijrol in Strade Bianche: “Benen waren niet goed genoeg”

Mathieu van der Poel had na zijn vijftiende plaats in Strade Bianche een duidelijk verklaring. “Ik was goed genoeg om te koersen, maar niet om te winnen in zo’n lastige wedstrijd aan het begin van mijn seizoen”, vertelt de kopman van Alpecin-Deceuninck, die niet baalde van zijn prestatie.

“Het gevoel was nog niet zo slecht, maar persoonlijk had ik niet de beste versie van mezelf nu al verwacht”, voegt hij daar aan toe. “Ik heb nog wat koershardheid nodig en dat is normaal. De moeilijkste gravelsecties overleefde ik wel goed, maar mijn benen waren niet goed genoeg om de beslissende aanval te volgen.”

Die kwam van Tom Pidcock, die uiteindelijk solo won. Van der Poel finishte op 1.46 minuut in de eerste grote achtervolgende groep. “Ik ben totaal niet teleurgesteld”, zegt hij. “Ik ga volgende week verder bouwen aan mijn vorm in Tirreno-Adriatico. Dat is precies wat we in gedachten hadden toen we mijn programma samenstelden.”

“We wisten dat de periode tussen het WK veldrijden en Strade Bianche kort ging zijn. Ik heb geprobeerd om goed te zijn hier, maar de beste versie van mijzelf moet nog komen.”