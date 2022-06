Geen Tour voor Sénéchal: “Drie Denen mee voor goede imago, ik begrijp het wel”

Er is toch wel veel te doen over de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor de komende Tour de France. Er is namelijk geen plaats voor wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mark Cavendish, maar ook Rémi Cavagna en Florian Sénéchal zijn er niet bij. “Ik hoopte dat Frans kampioen worden de situatie zou veranderen”, laat Sénéchal weten in gesprek met RMC Sport.

Sénéchal kroonde zich zondag voor de eerste keer in zijn carrière tot Frans kampioen op de weg, maar wist vrijdag al hoe laat het was met betrekking tot de Tour. “Ik was teleurgesteld, maar ik wist er wel motivatie uit te halen om het goed te doen op het Frans kampioenschap. Ik hoopte dat Frans kampioen worden nog iets aan mijn situatie zou veranderen, maar zelfs voor de wereldkampioen (doelt op Alaphilippe, red.) maakt het niet uit.”

“Ik zal dus thuis op televisie moeten kijken hoe de ploeg het doet in de jacht op etappezeges. Waarom de ploeg niet wilde wachten tot na het Franse kampioenschap? Omdat het ook maar het Frans kampioenschap is… En het sportieve gaat altijd voor. Als de sponsors mee beslissen, is het gedaan. Ik ga nu op vakantie en vertrek dan naar Italië voor een trainingskamp, om me zo voor te bereiden op de Vuelta a España.”

Quick-Step Alpha Vinyl begint straks met Fabio Jakobsen, Michael Mørkøv, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli en Mikkel Frølich Honoré aan de 109e editie van de Tour. Met Mørkøv, Asgreen en Honoré zijn er drie Denen van de partij en dat is volgens Sénéchal geen toeval. “De ploeg vertelde me dat ze Deense renners in de selectie wilden voor het goede imago. Ik begrijp het wel, marketing is ook belangrijk. De Tour de France zorgt namelijk voor veel publiciteit.”

Over Alaphilippe: “We weten allemaal waartoe Julian in staat is”

Sénéchal heeft het tot slot ook nog over de niet-selectie van zijn land- en ploeggenoot Julian Alaphilippe. De zesvoudig Touretappewinnaar maakte afgelopen zondag met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik hard ten val kwam. De 30-jarige Fransman is volgens zijn ploeg echter nog niet klaar voor de belangrijkste wedstrijd op de kalender.

“We weten allemaal waartoe Julian in staat is. Na één week zou hij al op 95 procent van zijn kunnen zijn geweest en in het slot van de Tour in topvorm”, is Sénéchal van mening. “Ik vind het jammer voor hem. Julian probeert de beslissing van het team te begrijpen, maar is toch wel teleurgesteld. Hij trok – ter voorbereiding op de Tour – drie weken zonder zijn gezin naar de Sierra Nevada. Het is voor hem dus moeilijk te verteren, ook al had hij het een beetje verwacht.”