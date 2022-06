Tour 2022: Alaphilippe ontbreekt bij Quick-Step Alpha Vinyl, Cavendish reserve

Quick-Step Alpha Vinyl heeft vier dagen voor de start in Kopenhagen zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De Belgische formatie rekent onder meer op sprinter Fabio Jakobsen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mark Cavendish maken zoals verwacht geen deel uit van de Tourkern.

Fabio Jakobsen, Michael Mørkøv, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli en Mikkel Frølich Honoré: dat zijn de acht renners die vrijdag in Kopenhagen beginnen aan de 109e editie van de Tour. Wereldkampioen Alaphilippe en sprintkanon Cavendish vallen dan weer buiten de boot, net als de kersverse Franse wegkampioen Florian Sénéchal en hardrijder Rémi Cavagna.

De Tour de France moet het dit jaar dus stellen zonder wereldkampioen Julian Alaphilippe. De zesvoudig etappewinnaar maakte afgelopen zondag met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik hard ten val kwam. De Fransman blijkt echter nog niet klaar voor de zwaarste en belangrijke wedstrijd op de kalender en moet, na vier opeenvolgende deelnames, passen voor de Tour.

“De beslissing om Julian thuis te laten was zeer moeilijk, aangezien hij een van de meest opvallende figuren binnen onze ploeg is”, laat ploegleider Tom Steels weten in een persbericht. “Julian heeft ontzettend hard gewerkt om weer in vorm te geraken, na wat hem in Luik is overkomen. Het is voor hem echter belangrijk dat hij weer kan concurreren met de beste renners in het peloton. Daarom hebben we besloten om hem meer tijd te geven om te herstellen en zijn conditie weer op te bouwen, zodat hij straks weer 100% is in de tweede seizoenshelft.”

Sprinten met Jakobsen

Quick-Step Alpha Vinyl heeft er ook voor gekozen om Cavendish thuis te laten. De 37-jarige Britse sprinter, die zondag nog met verve het Brits nationaal wegkampioenschap wist te winnen, had dit jaar geschiedenis kunnen schrijven met een 35ste etappezege in de Ronde van Frankrijk. Zijn Belgische werkgever trekt echter volledig de (sprint)kaart van Jakobsen en heeft besloten om geen tweede rappe man mee te nemen naar de Tour. Cavendish is (net als Sénéchal) wel aangewezen als eerste reserve.

De Belgische sterrenformatie hoopt in de maand juli met Tourdebutant Jakobsen te scoren in de vlakkere sprintetappes, zo geeft Steels ook nog mee. De ploeg rekent verder nog op de nodige vrijbuiters. “We hebben renners in de ploeg die in staat zijn om Fabio te ondersteunen, maar we rekenen ook op coureurs die kunnen klimmen en iets kunnen doen in ontsnappingen. Kasper, Yves en Michael vormen een solide lead out-trein voor Fabio, die al heeft bewezen hoe snel en sterk hij is.”