Cavendish reageert op niet-selectie voor Tour: “Heb het op social media gezien”

Mark Cavendish hoopte stiekem nog op een uitverkiezing voor de komende Tour de France, maar de 37-jarige Britse spurtbom zal deze zomer normaal gesproken niet aan de start verschijnen van de Ronde van Frankrijk. Cavendish maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Cavendish lijkt niet echt opgezet met de communicatie van zijn werkgever. In een reactie op Instagram laat hij het volgende weten: “Wel, ik heb de selectie op mijn sociale media gezien. Ik vind het jammer dat ik mijn groene trui niet kan verdedigen en niet nog meer geschiedenis kan schrijven in de meest prestigieuze koers. Maar zoals altijd zal ik elke dag voor mijn ploegmaats supporteren. Stay safe en zet hem op.”

De kersverse Britse kampioen op de weg hoopte dit jaar in de Tour opnieuw geschiedenis te schrijven. Cavendish staat momenteel op 34 ritoverwinningen in de Tour en moet het record nu nog delen met de legendarische Eddy Merckx. “Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om je 35e etappe in de Tour de France te winnen in de Britse trui? Het zou prachtig zijn”, liet hij zondag nog weten na het Brits kampioenschap.

“Ik voel me goed. Het gaat zoveel beter dan vorig jaar, en toen won ik vier etappes en de groene trui in de Tour de France. Het is onwaarschijnlijk dat ik weer naar de Tour ga. Ik heb laten zien dat als ik niet ga, het niet aan mijn slechte conditie heeft gelegen”, voelde Cav toen de bui al hangen. Quick-Step Alpha Vinyl trekt in de komende Tour volledig de (sprint)kaart van Tourdebutant Fabio Jakobsen. Cavendish is wel aangewezen als reserve.

