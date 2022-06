Alaphilippe treurt over niet-selectie: “Maar ik begrijp de beslissing van de ploeg”

De Tour de France zal het deze zomer moeten doen zonder smaakmaker Julian Alaphilippe. De Franse wereldkampioen, die pas net weer wedstrijdfit is na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik, maakt namelijk geen deel uit van de definitieve selectie van Quick-Step Alpha Vinyl.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Alaphilippe baalt vanzelfsprekend als een stekker dat hij er deze zomer niet bij is. “Ik ben teleurgesteld dat ik dit jaar niet aan de start zal verschijnen van de Tour de France. Ik heb een speciaal gevoel bij deze wedstrijd door mijn dagen in de gele trui, de ritzeges en geweldige herinneringen met mijn ploeggenoten. Het is erg vervelend en triest dat ik mijn prachtige regenboogtrui niet kan showen in mijn thuisland.”

De zesvoudig Touretappewinnaar maakte afgelopen zondag met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik hard ten val kwam. De 30-jarige Fransman blijkt echter nog niet klaar voor de zwaarste en belangrijke wedstrijd op de kalender en moet, na vier opeenvolgende deelnames, passen voor de Tour.

Begrip

De ploeg wil Alaphilippe de tijd geven om volledig te herstellen, zodat hij straks in topvorm kan deelnemen aan zijn resterende hoofddoelen in het najaar. “Ik wist dat het moeilijk zou zijn voor het team om deze beslissing te nemen. Tegelijkertijd begrijp ik de beslissing volledig. Ik wil namelijk ook niet aan de start staan van de Tour als ik niet op de toppen van mijn kunnen kan presteren. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes. Ik ben zelf gemotiveerd om nog een sterk tweede deel van het seizoen te rijden”, klinkt het strijdvaardig.