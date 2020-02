Geen paniek bij Jumbo-Visma na uitbraak coronavirus in UAE Tour vrijdag 28 februari 2020 om 12:24

Renners van Jumbo-Visma zijn geschrokken nadat bekend werd dat in de UAE Tour twee stafleden van een deelnemende ploeg zijn besmet met het coronavirus. “Het is niet niks als je midden in de nacht wordt gewekt met dit heftige nieuws. Maar er is geen paniek”, zo vertelt ploegleider Grischa Niermann in gesprek met NU.nl

De ploegleiders werden gisteravond bij elkaar geroepen door de organisatie van de UAE Tour. “Er werd toen verteld dat het coronavirus was vastgesteld bij een van de ploegen. We hebben vervolgens de renners wakker gemaakt om ze het nieuws te vertellen. Iedereen is om 5.00 uur getest”, aldus Niermann.

“We kunnen nu alleen afwachten tot de uitslag komt.” De Nederlandse WorldTour-formatie is geschrokken van het nieuws, maar er heerst geen paniek. “We hebben vanochtend met veel andere teams rustig ontbeten in het restaurant van het hotel. We hebben alleen geen flauw idee hoe lang dit gaat duren.”

“De organisatie meldde donderdagavond nog dat de verwachting was dat alle ploegen zoals gepland op zaterdag of zondag naar huis kunnen vliegen, als er verder niemand niemand besmet is. We kunnen nu alleen maar afwachten.”

Lees ook

Peloton maakt zich zorgen om coronavirus: “Het komt echt dichtbij”

Belgische ploegen getest in UAE Tour: “Het is nu afwachten”

Organisatie UAE Tour roept Adam Yates uit tot eindwinnaar

WK-deelname Albert Torres in gevaar vanwege coronavirus