Peloton maakt zich zorgen om coronavirus: “Het komt echt dichtbij” vrijdag 28 februari 2020 om 08:49

In het wielerpeloton heerst er onrust over het coronavirus, zeker nu de UAE Tour is stopgezet vanwege de besmetting van twee stafleden van een deelnemende wielerploeg. “Het virus leeft wel in het peloton. Het komt plots wel erg dichtbij”, zo vertelt Tiesj Benoot in gesprek met Sporza.

De renner van Team Sunweb zat gisteren nog op het Spaanse eiland Tenerife, waar het coronavirus inmiddels ook een groot probleem is. Uit voorzorg hebben de Spaanse autoriteiten een hotel in het plaatsje Adeje, met de naam H10 Costa Adeje Palace, afgesloten van de buitenwereld vanwege de uitbraak van het virus.

Dit betekent dat 23 Nederlanders en 110 Belgen op dit moment in quarantaine zitten. “Ik kon gelukkig weer snel terugkeren naar huis”, aldus Benoot, die zich op Tenerife aan het voorbereiden was op onder meer Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Het is echter de vraag of deze wedstrijden wel doorgaan, gezien de snelle verspreiding van het virus in Italië.

Gevolgen voor de Italiaanse wedstrijden

“Het is afwachten wat we gaan doen mochten deze koersen niet doorgaan. De ploeg is in elk geval bezig met mogelijke scenario’s voor het geval we de programma’s moeten wijzigen.” Ook een landgenoot van Benoot, Yves Lampaert, is bezig met het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de wielersport. “Mocht Tirreno-Adriatico worden afgelast, dan is dat een flinke streep door de rekening.”

“Je kunt daar als voorjaarsrenner namelijk nog enkele procentjes verbeteren. Gelukkig is het nog niet zover. Mocht het echter wel gebeuren, dan heeft dat invloed op de selecties voor Parijs-Nice. Niemand geeft graag zijn plaatsje af.” Zijn ploeggenoot Zdeněk Štybar benadrukt eveneens het belang van Tirreno-Adriatico. “Het zou een redelijk groot probleem zijn mochten we niet in Italië kunnen koersen.”

Matthews: “Ik draag handschoenen en een mondkapje”

“Het is natuurlijk belangrijker dat het virus zo snel mogelijk weg is”, benadrukt de Tsjech. “Ik volg het wel op de voet. Het is een spijtige zaak en er heerst wat paniek.” Lampaert: “Er zijn binnen het team nog geen maatregelen getroffen betreffende het coronavirus. Het is nog niet echt serieus opgenomen. Laat ons eerst gezond blijven en niet te veel denken aan het virus.”

Deceuninck-Quick-Step heeft nog geen maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus, maar Michael Matthews (Team Sunweb) laat niets aan het toeval over. “Ik draag nu altijd handschoenen en een mondkapje als ik reis. Ik hoop zo het coronavirus niet te krijgen, maar ook om het niet door te geven aan anderen. Je weet soms niet dat je het hebt.”