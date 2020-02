Organisatie UAE Tour roept Adam Yates uit tot eindwinnaar vrijdag 28 februari 2020 om 10:27

De organisatie van de UAE Tour heeft Adam Yates uitgeroepen tot eindwinnaar van de meerdaagse rittenkoers. Yates had ongetwijfeld een andere manier voor ogen om zijn eindzege te vieren, maar het coronavirus bepaalde anders voor de Brit van Mitchelton-Scott.

De UAE Tour is namelijk vroegtijdig afgeblazen vanwege twee infecties bij stafleden van een deelnemende wielerploeg. De organisatie heeft uit voorzorg de laatste twee etappes afgelast. Renners hebben van de autoriteiten te horen gekregen dat zij het hotel niet mogen verlaten. Alle renners en ondersteunend personeel worden getest op het virus.

Zo werden Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step om 6.00 uur vanochtend getest op het coronavirus. “We zitten voorlopig in quarantaine in het hotel. Het is wachten op meer nieuws”, zo klinkt het vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dit betekent dat Yates de eindwinst kreeg toegewezen in quarantaine.

De renner van Mitchelton-Scott legde de basis voor zijn eindzege in de eerste bergetappe met aankomst op Jebel Hafeet. Yates wist tijdens de eerste krachtmeting tussen de klimmers meer dan één minuut weg te rijden van zijn voornaamste uitdager Tadej Pogačar. De Brit wist in de daaropvolgende etappes zijn leiderstrui te behouden.

De Sloveen van UAE Emirates moet genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Alexey Lutsenko als derde finisht in het eindklassement. Wilco Kelderman eindigt als zesde in de UAE Tour.

Eindklassement UAE Tour 2020

Adam Yates (Mitchelton-Scott)

Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 1m01s

Alexey Lutsenko (Astana) op 1m33s

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m48s

5. Rafał Majka (BORA-hansgrohe) op 2m11s

6. Wilco Kelderman (Team Sunweb) op 2m34s

7. Ilnur Zakarin (CCC) z.t.

8. Davide Formolo (UAE Emirates) op 2m39s

9. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 2m47s

10. Víctor de la Parte (CCC) op 2m51s