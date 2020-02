Belgische ploegen getest in UAE Tour: “Het is nu afwachten” vrijdag 28 februari 2020 om 09:24

De Belgische wielerploegen die actief waren in de UAE Tour, zijn inmiddels getest op het coronavirus. Dat laat ploegleider Mario Aerts van Lotto Soudal weten. “Voor de rest is het wachten op meer nieuws”, zo vertelt de ex-renner. De meerdaagse wielerwedstrijd is stopgezet vanwege twee infecties bij stafleden van een wielerploeg.

Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step zijn om 6.00 uur vanochtend getest op het coronavirus, maar wachten nog op nieuws van de organisatie. “We zitten voorlopig in quarantaine in het hotel”, zo vertelt Geert Van Bondt, een van de ploegleiders namens Deceuninck-Quick-Step, vanuit de Verenigde Arabische Emiraten.

“We hoorden gisteren van de organisatie dat niemand meer het hotel mocht verlaten of binnenkomen”, zo begint collega-ploegleider Aerts zijn verhaal bij het radioprogramma De Ochtend. “Het zou eerst tien minuten duren, toen werd het een half uur. Toen kwam er een mededeling van de organisatie dat alle ploegleiders zich moesten verzamelen.”

Resultaten binnen 24 uur

De ploegleiders kregen vervolgens van de organisatie te horen dat twee stafleden positief hebben getest op het coronavirus. “We weten niet bij welk team, maar de boodschap was dat iedereen in de loop van de avond getest zou worden. Dat werd voor ons uiteindelijk om 6.00 uur ’s ochtends”, aldus Aerts, die uitlegt hoe de organisatie test op het virus.

“Ze meten eerst de temperatuur in je oor en vervolgens nemen ze met een wattenstaafje het slijmvlies uit je neus. Dat wordt dan naar het laboratorium gebracht voor onderzoek. De resultaten zouden in de loop van de dag bekend zijn.” De betrokkenen zullen voorlopig in het hotel moeten blijven. “Voorlopig is de sfeer nog goed, zo lang het geen drie weken duurt”, aldus Aerts.

WorldTour-formatie Israel Start-Up Nation laat via Twitter weten dat de renners en stafleden maximaal 24 uur zullen moeten wachten op de testresultaten.

#corona virus news: The virus tests results of all teams will arrive in 24 Hours.

Implication: leave? Stay for two weeks locked in? No chance for future decision before tomorrow. #UAETour — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) February 28, 2020