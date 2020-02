WK-deelname Albert Torres in gevaar vanwege coronavirus vrijdag 28 februari 2020 om 11:31

Het is maar zeer de vraag of Albert Torres zondag kan deelnemen aan het WK baanwielrennen in Berlijn. De Spanjaard hoopt tijdens de slotdag van het baanevenement met Sebastián Mora te schitteren op de koppelkoers, maar Torres mag op dit moment de Verenigde Arabische Emiraten niet verlaten.

Torres was als renner van Movistar de laatste dagen actief in de UAE Tour, maar de meerdaagse wielerwedstrijd is stopgezet vanwege twee infecties bij stafleden van een wielerploeg. Dit betekent dat renners en stafleden voorlopig in quarantaine zijn geplaatst tot alle testresultaten binnen zijn.

Volgens Israel Start-Up Nation – een van de deelnemende ploegen in de UAE Tour – komt de organisatie binnen 24 uur met de resultaten van de verschillende tests, maar de koppelkoers staat aankomende zondag al op het programma. Torres is afhankelijk van de testresultaten en de instructies van de autoriteiten, zo laat zijn ploeg weten.

Michael Mørkøv

Zijn partner voor de koppelkoers en ploeggenoot bij Movistar, Mora, won gisteren al een bronzen medaille op het onderdeel scratch. Michael Mørkøv, een andere baan- en wegwielrenner die deelnam aan de UAE Tour, is wel op tijd aangekomen in Berlijn. De Deen gaf vroegtijdig op met het oog op de koppelkoers van aanstaande zondag.

De 34-jarige renner is in Berlijn echter wel in quarantaine geplaatst door de Deense wielerbond, aangezien de federatie geen enkel risico wil nemen met betrekking tot de veiligheid van Mørkøv en de andere atleten. De ervaren renner zal vandaag enkele medische testen ondergaan om te kijken of hij al dan niet besmet is met het coronavirus.