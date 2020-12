Gazprom-RusVelo trekt Ak Bars Bank aan als extra sponsor

Gazprom-RusVelo heeft een nieuwe sponsor weten te strikken met Ak Bars Bank, zo laat de formatie weten via social media. De Russische bank is vanaf volgend seizoen een belangrijke medesponsor.

De ploegleiding heeft zijn schaapjes duidelijk op het droge, want in oktober werd al duidelijk dat aardgasbedrijf en hoofdsponsor Gazprom nog vier jaar als geldschieter zal opereren, na het verlengen van het sponsorcontract tot eind 2024. De Russische formatie was in 2012 voor het eerst te bewonderen in het peloton.

Gazprom-RusVelo is ook druk bezig om zich sportief te versterken richting 2021. Zo zal Ilnur Zakarin, drie jaar geleden nog derde in de Vuelta a España, volgend jaar de kleuren verdedigen van de Russische ploeg. Ook Roman Kreuziger, Pavel Kochetkov en de beloftevolle Mathias Vacek koersen binnenkort voor Gazprom-RusVelo.

De ploeg hoopt met renners als Zakarin en Kreuziger wel de nodige successen te boeken, want dit jaar bleef de zegeteller op nul staan.